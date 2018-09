Theater auf Sylt : Auftakt zur Saison 2018/19

Ab Sonntag bis Mitte April des nächsten Jahres präsentiert der Insel Sylt Tourismus-Service fünf besondere Bühnenstücke ganz unterschiedlicher Couleur

27. September 2018, 16:21 Uhr

Am kommenden Sonntag, 30. September, öffnet sich im Alten Kursaal zum ersten Mal der Vorhang für die Westerländer Theatersaison 2018/2019. Karen Eckert und Gritje Stöver vom Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) haben aus einem großen Fundus wieder fünf besondere Bühnenstücke ganz unterschiedlicher Couleur ausgewählt, die den Sylter Veranstaltungskalender bereichern.

Den Auftakt macht die Tragikomödie „Die Jungs im Herbst“, weiter geht es mit dem musikalischen Schauspiel „Onkel Toms Hütte“ am 31. Oktober, dem Kriminalstück „Ein Mord wird angekündigt“ am 19. Februar, der Tragödie „Jeder stirbt für sich allein“ am 13. März sowie dem zeitgenössischen Schauspiel „Mr. President first“ am 18. April.

Alle Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr im Alten Kursaal Westerland. Karten sind beim Insel Sylt Tourismus-Service ab sofort unter der Telefonnummer 04651-9980 sowie in den Tourist-Infos des ISTS erhältlich. Das Theater-Abo für alle fünf Vorstellungen kostet 115 Euro in der ersten, 105 Euro in der zweiten und 95 Euro in der dritten Sitzplatzkategorie. Ein Tipp: Sylter Schülerinnen und Schüler, die durch ihre Lehrkräfte beim ISTS angemeldet werden, zahlen pro Vorstellung nur fünf Euro. Auf diese Weise soll auch der Nachwuchs den Weg zur vielfältigen Welt des Theaters finden.

Den Auftakt macht das eine Produktion der Hamburg Kammerspiele mit Stephan Benson und Hardy Krüger jr. in den Hauptrollen. „Die Jungs im Herbst“ basiert auf der Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn – den zwei frechen Jungs, die am Ufer des Mississippi aufgewachsen sind.

Viele Jahre sind seitdem vergangen. Die beiden Lausbuben heißen heute Thomas Gray und Henry Finnegan und sind gestandene Männer geworden. Sie treffen sich erneut und stellen fest: Das Leben hat es nicht nur gut mit ihnen gemeint.

Thomas verdingt sich als fahrender Varietékünstler. Henry lebt einsam und zurückgezogen und löst Kreuzworträtsel. Nach anfänglichem Zögern kommen sich die Männer näher und es entwickelt sich ein Abend offener Bekenntnisse und Erinnerungen. Und vielleicht die Möglichkeit einer neuen Freundschaft.