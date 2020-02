10. Sylt Gastro Messe : Auftakt mit Tafelspitz und Currywurst

Zehnte Neuauflage der Sylt Gastro Messe begann bereits am Sonntag mit einer „Walking Bar Tour“ im Sünhair.

von Ralf Henningsen

17. Februar 2020, 19:00 Uhr

Westerland/Keitum | Pünktlich um elf Uhr öffneten am Montag die Tore zur zehnten Sylt Gastro Messe im Westerländer Kongresszentrum. Traditionell am Montag und Dienstag vor der Biike informieren Aussteller die Besucher aus der Sylter Gastrobranche über aktuelle Trends. Erstmals startete das Programm diesmal aber schon am Sonntag – mit einer „Walking Bar Tour“.

Ähnlich wie bei den Genusspfad-Veranstaltungen sollten die Teilnehmer dabei an einem Abend mehrere Veranstaltungsorte in Keitum besuchen – den Benen-Diken-Hof, Pius’ Weinwirtschaft und das Sünhair by Klaus hatte Veranstalter Raphael Ipsen für das Programm gewinnen können. Doch Wintersturm „Victoria“ vereitelte die Pläne, bei Sturm und Regen durften die rund 40 Teilnehmer gemütlich im Sünhair sitzen bleiben.

Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch: Insulaner und Gäste ließen sich alles schmecken, was Winzer, Brauer, Destillateure und Köche für sie vorbereitet hatten: Weine, Biere, Gin, Mineralwasser und ein mehrgängiges Menü.

Beteiligt waren Getränkefirmen, die sich auch auf der Sylt Gastro Messe im Kongresszentrum präsentieren: Die Weinmanufaktur Stefan Breuer aus Eltville am Rhein, die Kreativbrauerei Kehrwieder aus Hamburg, Nor Gin aus Nordenham, Villa Caviciani aus der Fattoria Grotte di Castro im italienischen Latium, Bodegas und Vinedos San Polo aus dem argentinischen Mendoza, das Weingut Hahn aus Albersweiler in der Pfalz und die Sylt Quelle aus Rantum. Im persönlichen Gespräch erläuterten die Experten, was ihre Spirituosen auszeichnet und zu welchem Gang welches Getränk am besten passt.

Vielfältig war denn auch die Menüfolge, die das Küchenteam des Sünhair mit Küchenchef Jonas Rödiger und Souschef Jan Rösner vorbereitet hatte. Vorweg gab es Canapés, zum Beispiel mit Schinken-Mettwurst vom Susländer Schwein, hausgemachtes Griebenschmalz mit Röstzwiebeln und löffelweise Matjes-Tatar oder Büsumer Krabben mit Cocktailsoße. Nach einer Kartoffelcremesuppe oder einer deftigen Krustentiersuppe ging es weiter mit Tataki vom Rotbund-Rind. Hauptgang war ein sanft geschmorter Kalbstafelspitz mit Knödel und Rotkohl, zum Dessert gab es ein Friesentee-Pannacotta. Extra des Abends war ein Schälchen Currywurst, zu dem die Musik von Herbert Grönemeyer aufgedreht wurde: „Wat schönret gibt et nich als wie Currywurst...“



Zweiter Messetag am Dienstag





Die Sylt Gastro Messe hat heute noch von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Fachbesucher aus der Hotellerie und Gastonomie können sich online unter sylt-gastro-messe.de für die kostenlosen Tickets registrieren. Für Angehörige von anderen Sylter Gewerbebetrieben gibt es auf der Internetseite Tickets zum Preis von zehn Euro.