Auftakt mit knappem Heimsieg für Team Sylt

von sr

20. August 2019, 17:19 Uhr

Sylt | So langsam kommt die Fußballsaison ins Rollen, mit allen Stolpersteinen, die der Sport nun mal so mit sich führt. Die 1. Herren des Teams Sylt feierte ihren Auftakt in der Kreisklasse A mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg gegen den Mitaufsteiger, die SG Nordau III.

In Halbzeit eins kamen beiden Mannschaften spielerisch überhaupt nicht zurecht. Ein Fehlpassfestival, vor allem in der Mittelfeldzone, war die Folge. Trotzdem konnten die Inselkicker drei klare Einschusschancen für sich verbuchen. Alle blieben ungenutzt. Folgerichtig das 0:0 zum Halbzeittee. Mit der Einwechslung von Björn Gerth zur zweiten Halbzeit und der damit verbundenen taktischen Umstellung in der Sylter Defensivabteilung bekamen die TS-Kicker mehr Druck und Genauigkeit in ihre Aktionen. Dem Spielverlauf entsprechend erzielte Torjäger Sascha Scheibe das hochverdiente 1:0 in der 63. Minute. Vorangegangen war ein feiner Spielzug über die linke Angriffsseite der Sylter. In der Folge versuchten die Gäste aus dem Großraum Schafflund, mit verstärkten Offensivbemühungen zum Ausgleich zu kommen. Die größeren Chancen auf ein weiteres Tor verblieben jedoch den Teamlern. Aber keiner der gut vorgetragenen Konter führte zu einem weiteren Torerfolg. Es blieb beim 1:0-Auftakterfolg.

Und dieser soll möglichst am kommenden Samstag ab 16 Uhr veredelt werden. Im nächsten Heimspiel ist dann das Team von DGF Flensburg II zu Gast im Sportzentrum in Tinnum.

Enttäuschend der Auftakt der A-Jugend. Beim 3:4 (Torschützen: Max Diemer, Marvin Bodendorf und Alex Kowasch) auf Föhr erreichte niemand im Team Normalform. Alle drei Torhüter fehlten, dafür stellte sich Finn-Lasse Bunn (eigentlich ein verlässlicher Torschütze) in den Kasten. Viele individuelle Fehler auf Seiten der Sylter führten immer wieder zu unnötigen Gegentoren und damit verbundenen Rückständen. Am kommenden Samstag wird Wiedergutmachung betrieben! Im Vorspiel der 1. Herren hat die Sylter A-Jugend dann den FC Tarp-Oeversee am SpZ Tinnum zu Gast. Der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr.