Tipps fürs „Sylter Wohnfühlleben“ : Aufräumen während der Pandemie: Struktur im Vorratsschrank

Katharina Dethleffsen, Inhaberin von Wohnfühlleben, gibt hilfreiche Tipps zum Aufräumen in Coronazeiten

20. April 2020, 10:03 Uhr

Die aktuelle Situation, in der die meisten viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, kann optimal genutzt werden, um die Bude mal wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Katharina Dethleffsen ist die Inhaberin von Wohnfühlleben und gibt hilfreiche Tipps zum Ordnunghalten während der Pandemie. „Räume und ihre Bewohner sind meine Leidenschaft“, sagt sie. „In Hamburg und Schleswig Holstein verliebe ich meine Kunden frisch in Ihr Zuhause. Neben der räumlichen Gestaltung ist die Ordnung dabei immer ein wichtiges Element. So schaffe ich mit alltagstauglichem Praxissinn ein neues Wohnfühlleben.“

In der Sylter Rundschau gibt Katharina Dethleffsen ab jetzt in loser Reihenfolge Tipps. Heute startet sie mit der Sortierung des Vorratsschranks.

„Verpassen Sie ihrem derzeit vermutlich gut gefülltem Vorratsschrank eine neue Struktur“, rät sie. „So behalten Sie den Überblick, und das Finden von Vorräten wird zum Kinderspiel!“ In Boxen und Kartons können Vorräte einsortiert werden. Hierfür könne man sich wunderbar an den Regalen im Supermarkt orientieren, findet sie. Konserven, Nudeln, Aufstrich und Gewürze.

Das Wichtigste? „Beschriften sie die Kisten von außen!“ So weiß jeder im Haus sofort, wo was zu finden oder einzuräumen ist. Die Schlauen legen gleich einen Notizblock und Stift daneben, um Entnommenes für den nächsten Einkauf gleich zu notieren!

