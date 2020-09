Insel Sylt | Der Sommer kommt zurück nach Sylt. Nach einigen eher bewölkten Tage, an denen es teilweise auch regnete, soll es ab heute wärmer und sonniger werden. Am heutigen Montag wird den ganzen Tag die Sonne scheinen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch am Dienstag locken 20 Grad und eine leichte Brise an die Strände.