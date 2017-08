Im Trend : Auf Sylt sind die Hühner los

vergrößern 1 von 1 Foto: Grewe 1 von 1

„In wenigen Tagen bekomme ich meine Hühner“, freut sich eine bekannte Sylterin und erzählt dann von dem „tollen mobilen Stall“, in dem das Federvieh sein neues Zuhause bekommen wird und schwärmt schon mal von den „leckeren Eiern, die sie legen werden“.

Begeisterung hier, Empörung dort. Denn gegen die Hühnerhaltung regt sich auf der Insel in manchen anderen Orten Widerstand. „Die machen nur Lärm und Dreck“, lautet der Einspruch. „Die sind total süß, pflegeleicht und überhaupt nicht laut“, sagen die Hühner-Fans.

Auf Sylt sind die Hühner los - diesen Eindruck kann man jedenfalls gewinnen, wenn man sich in der unmittelbaren Nachbarschaft oder im Freundeskreis umhört. Damit liegt die Insel voll im Trend. Hühner begeistern weltweit nicht nur Eierliebhaber, die ihre Lieblingsspeise aus sicheren Quellen und für kleines Geld beziehen wollen, sondern auch Filmstars wie Isabella Rossellini, die erst jüngst mit ihrem Buch „Meine Hühner und ich“ (Verlag Schirmer Mosel)einen Bestseller herausbrachte. In dem klärt die Tierliebhaberin mit Universitätsabschluss in Verhaltensforschung darüber auf, „ dass Hennen mit ihren Küken den Termin des synchronen Schlüpfens vorab besprechen, Hühner zwar ein relativ kleines Gehirn haben, sie aber keineswegs dumm sind, sondern sich untereinander mit verschiedenen (Warn-) Rufen verständigen, mehr Farben wahrnehmen als wir Menschen und außerdem in der Lage sind, so etwas wie Zukunft zu denken“.

Silke von Bremen, Sylts bekannte Gästeführerin und seit wenigen Wochen auch begeisterte Hennen-Halterin, freut sich nicht nur über die Eier aus der eigenen Produktion. Für sie „sind Hühner drollig“ und fördern ganz besondere Erkenntnisse, „denn plötzlich bekommen lauter Sprichwörter einen Sinn, wie ’wie die aufgescheuchten Hühner’, ’mit den Hühner zu Bett gehen’ oder ’Hahn im Korb’“.

Elke und Ingolf Jungnickel, beide aktive Mitglieder im Kleintierzuchtverein Sylt und selbst langjährige Hühnerbesitzer, muss man nicht von den besonderen Eigenschaften der gackernden Wesen überzeugen. Die beiden unterstützen die Verbreitung von Hühnern in privaten Gärten und denken, dass Hühnerhaltung ein Hobby für jedermann ist. „Jeder der daran Spaß sowie genug Zeit und Platz hat, um die Hühner artgerecht zu halten, sollte das tun“, findet Ingolf Jungnickel. Denn neben Futter benötigen die Tiere nicht besonders viel, „sie sollten lediglich so viel Platz haben, dass sie sich wohlfühlen können und der Stall sollte regelmäßig ausgemistet werden.“

Zum Thema Platznot auf Sylt hat Ingolf Jungnickel ein Tipp für Inselbewohner: „Auf Sylt wo viele Gärten klein sind, bieten sich auch kleine Hühner an“, schlägt er vor. Als Mitglieder des Zuchtverbandes setzen die beiden natürlich auf urspüngliches Rassegeflügel, „es gibt viele tolle Rassen die sich für die private Haltung eignen“, sagt Jungnickel. Als Beispiel für kleine, pflegeleichte und zugleich hübsche Hühner nennt er Zwerg-Welsumer und Zwerg-Lachse. Kleine Hühner bedeutet dabei nicht kleine Eier weiß Ingolf Jungnickel:„Die Eier von Zwerg-Hühnern sind nicht viel kleiner als die von normal großen“. Für Leute die mehr Platz haben und größere Tiere möchten, empfiehlt er das Vorwerkhuhn. „Es gibt aber noch mindestens 20 Arten die ebenso für unerfahrene Halter in Betracht zu ziehen sind. Mit dem Insel-Klima kommen auch alle davon klar“.



Vorsicht bei Hybrid-Hühnern vom Markt

Die beiden Geflügel-Liebhaber sind überzeugt, dass die traditionellen Rassen ein stärkeres Immunsystem haben und wollen außerdem die Rassevielfalt erhalten. Die großen Geflügelbetriebe arbeiten ausschließlich mit Hybrid-Hühnern, die legen zwar rund 100 Eier mehr im Jahr, halten dies aber maximal zwei Jahre durch. Die klassischen Rassen halten ihr Niveau von 150 - 180 Eiern in der Regel bis zu vier Jahren durch.

Für den Kauf von Hühnern empfehlen sie Interessierten, sich beim Zuchtverein oder direkt bei Züchtern zu informieren und zu kaufen. Vom Kauf auf großen Tiermärkten rät das Paar aber eher ab. Dort gäbe es oft Hybrid-Hühner zu sehr billigen Preisen und die Haltung der Tiere vor Ort sei oft kritisch zu betrachten.

Einen Hahn brauchen die Hennen nicht, um Eier zu legen. Nur wer eigene Küken aufziehen will, benötigt das männliche Tier zu Befruchtung der Eier. In der Nachbarschaft kann der krähende Hahn schon mal zu Spannungen führen. Das Problem hat Familie Jungnickel nicht in ihrem häuslichen Umfeld, aber dennoch einen Ratschlag: „Den Hahn oder alle Hühner einfach später aus dem Stall lassen, so wird der Nachbar nicht gleich mit der aufgehenden Sonne wach“. Die Sylter sollten allerdings an Vogellärm gewöhnt sein: „Oft sind die Möwen mit ihren Jungen sehr viel lauter, als es ein einzelner Hahn sein kann“, sagt Ingolf Jungnickel augenzwinkernd.

Bei der Frage nach Hygiene in der Hühnerhaltung sind Milben und Läuse ein wichtiges Thema „gegen die ist nämlich kein Huhn resistent.“ Dagegen hat Elke Jungnickel ein ganz einfaches Hilfsmittel: „Ich verstreue immer Kieselgur, ein Steinmehl, im Stall, das trocknet die Insekten einfach aus.“ Anderes Getier, vor dem man seine Vögel auf Sylt schützen sollte, sind Füchse und Marder, da diese meist sehr scheu sind und Nachts jagen, reicht es, wenn man jeden Abend daran denkt, den Hühnerstall zu schließen, „ganz wichtig!“, sagt Ingolf Jungnickel dazu.

Das Füttern der Eierleger ist besonders unkompliziert, da sie so gut wie alles Essen. „Gute Körner-Mischung findet man mittlerweile überall, dem sollte nur noch Muschelgrit also Schrot aus Muschelschalen hinzugegeben werden, das unterstützt die Hühner bei dem Aufbau von der eigenen Eierschale“ .

Auch Obst und Gemüse(-reste) sehen die Zweibeiner gerne auf ihrem Speiseteller. Und selbst das gerupfte Unkraut samt Erd-Resten picken sie gerne auseinander und haben neben einer kleinen Beschäftigung noch vielleicht den ein oder anderen Regenwurm zum fressen. „Mit einer Nachbarin tauschen wir öfter Unkraut gegen die frischen Eier unserer Hennen“, erzählt Elke Jungnickel lachend.

Ein kleinen und für sie selbst neuen Tipp für die Stalleinrichtung haben sie noch im Gepäck: „Raps- und Roggenstroh staubt nicht so sehr und trocknet schneller als Sägespäne oder herkömmliches Stroh. Und auch die Hühner finden es Top!“ Und noch etwas: Eier rausnehmen und nicht an die Hühner verfüttern!





Buchtipp: Isabella Rossellini „Meine Hühner und ich“

112 Seiten, 63 Photographien, 70 Zeichnungen

ISBN 978-3-8296-0793-3 , 24.80 Euro