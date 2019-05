Harley-Days auf Sylt : Auf Sylt knattern die Motoren: Etwa 700 Bikes sind auf der Insel unterwegs

Beim Harley-Treffen auf Sylt sind wieder 700 Biker mit ihren schweren Motorrädern zwischen List und Hörnum unterwegs.

von Ralf Henningsen

24. Mai 2019, 17:10 Uhr

Sylt | „Am achten Tag schuf Gott die Harley“, soll Willie G. Davidson, einmal gesagt haben – der Enkel des Firmengründers. Einige vergöttern die amerikanischen Motorräder, andere fluchen über Lärm und Gestank. Jetzt sind wieder Harley-Days auf Sylt, an die 700 Bikes sind zwischen List und Hörnum unterwegs. Wie hält man so viele Brummer unter Kontrolle?

Mattlack statt Chromglanz

Michael Knote ist die Ruhe selbst, während in seinem Harley-Davidson-Fashion-Store in der Elisabethstraße und vor der Tür unzählige Menschen umherwuseln. Was sie verbindet, sind ihre schwarzen Klamotten, auf denen irgendwo immer der Schriftzug „Harley-Davidson“ zu finden ist. Vor dem Bekleidungsgeschäft parken die schweren Motorräder aus Milwaukee. Chromglanz ist nicht mehr angesagt, die meisten tragen jetzt coolen Mattlack.

Supanz

„Wir machen einfach eine andere Party als andere Chapter“, sagt „Dealer“ Michael Knote. „Die Leute kommen nach Sylt und es ist wie eine große Familie. Du kannst auch alleine hierher kommen und findest Anschluss, es ist eine überschaubare, kleine Veranstaltung.“

Volker Frenzel/Syltpicture

Wilde Sau spielen ist auf Sylt nicht angesagt: „Wir arbeiten proaktiv und sensibilisieren unsere Gäste für die Sylter Besonderheiten“, sagt Knote. Schon im Anmeldebrief finden die Teilnehmer Hinweise, wie sie sich auf der Insel verhalten sollen: „Unsere Party kann nur stattfinden, wenn alle sich an die Regeln halten, die gesetzlich vorgegeben und in enger Kooperation mit der Polizei und der Ordnungsbehörde abgestimmt sind.“ Ausdrücklich wird auf die insularen Ruhezeiten (13 bis 15 Uhr und 22 bis 8 Uhr), die Helmpflicht und das Fahr- und Parkverbot in den Fußgängerzonen hingewiesen.

Fleischmann

Die Selbstkontrolle scheint zu funktionieren: Es gäbe zwar immer zwei, drei kritische Stimmen, doch insgesamt seien die Beschwerden weniger geworden. Und wenn doch mal einer über die Strenge schlägt, gibt es einen kurzen Dienstweg zwischen Polizei und Veranstalter. „Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Polizei, den Gemeinden und dem Ordnungsamt – das klappt alles sensationell gut.“ Auch habe es in 22 Jahren keinen ernstzunehmenden Verkehrsunfall gegeben.

Ein positives Zeichen

„Wir finden sehr, sehr große Unterstützung in der Sylter Wirtschaft“, freut sich Knote, „das ist ein sehr positives Zeichen.“ Auch viele Einwohner stünden dem Harley-Treffen positiv gegenüber. Nach der Veranstaltung träfen sich Veranstalter, Ordnungsamt und Polizei zum Abschlussgespräch, bei dem die Beschwerden aufgearbeitet werden. Und dann liegen auch schon die ersten Anmeldungen für die 23. Summertime-Party der Harley-Freunde vor.