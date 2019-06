„Auf Sylt kann man gut und preiswert essen“

Im Interview erzählt Frank Rosemann über Trends in der Inselgastronomie und seine druckfrische 42. Ausgabe von „Sylt à la carte“

von Anja Werner

06. Juni 2019, 16:01 Uhr

Frank Rosemann ist erschöpft – zu Recht, denn rechtzeitig zu Pfingsten hat er es zum 42. Mal geschafft, sein druckfrisch eingetroffenes „Sylt à la carte“ an die insularen Buchhandlungen auszuliefern. Und das sind immerhin 10 000 Exemplare, die jetzt zwischen List und Hörnum, Westerland und Morsum die große Schar der „Sylt à la carte“-Sammler beglücken. Doch nicht nur die, denn in der neuen Ausgabe wird jeder fündig, der sich für Sylt interessiert. Kein Wunder, denn wenn man sich wie Frank Rosemann seit 42 Jahren in der insularen Gastronomie und damit auf der gesamten Insel bewegt, kann man den Anspruch mit jeder Ausgabe viel Neues bieten zu wollen, verbindlich erfüllen. Redakteurin Wiebke Stitz hat ihn in Westerland zum Interview getroffen.

Herr Rosemann, Die neue Ausgabe von „Sylt à la carte“ gibt es in türkis und rosa. Warum?

Seit der ersten Ausgabe gestalte ich die Cover selbst. Beim Pizzaessen kam ich in diesem Jahr auf die Idee, eine Syltpizza auf den Umschlag zu machen. Der Grafiker hat zwei Entwürfe gemacht, ich fand rosa schöner, meine Freunde türkis. Also gibt es jetzt Beides. Der Inhalt ist aber identisch.

Kommen wir zum Inhalt: Was hat sich im letzten Jahr auf Sylt gastronomisch getan?

Es ist klar zu erkennen, dass sich die Restaurants immer mehr auf die Wünsche nach vegetarischen und veganen Speisen einstellen. Heute gibt es mehr als nur Spaghetti mit Gemüse, das vegetarische und vegane Angebot ist ausgefeilter geworden. In unserem Buch sind die Restaurants entsprechend gekennzeichnet.

Hat sich auch das Preisgefüge verändert?

Nach wie vor ist es so – wer auf Sylt Essen geht, zahlt einen gewissen Eintrittspreis. Der Blick auf’s Meer, die hochwertigen Produkte, das versierte Personal – diese Kosten schlagen sich natürlich auf die Speisen und Getränke nieder. Doch in Hamburg ist das auch nicht unbedingt anders. Und auf Sylt gibt es auch immer noch die Möglichkeit gut und preiswert zu essen. Bei Fisch Blum zum Beispiel. Dann nur nicht unbedingt mit Meerblick.

Welche Neuerungen haben Sie und ihre Autoren in den Restaurants der Insel entdeckt?

Es gibt neue Konzepte und Ideen wie die des „Sharing Dinners“ im „94 Kampen Sound & Kitchen“, bei dem das Essen einfach auf den Tisch gestellt und sich dann geteilt wird. Oder das „Goldgelb“ in Westerland, das vom Düsseldorfer Sternekoch Bastian Falkenroth geführt wird. Oder die Karte im neuen „Foodporn“ in Westerland, die alle drei Monate komplett wechselt.

Geht es der Sylter Gastronomie denn gut?

Noch nie bin ich so oft auf die herrschende Personalnot auf der Insel angesprochen worden wie in diesem Jahr. Es gibt Betriebe, die ihre Öffnungszeiten reduzieren mussten, weil sie einfach nicht ausreichend viel Personal haben. Das ist auf der Insel ein ernsthaftes Problem.

„Sylt à la carte“ stellt 100 Betriebe vor. Werden die ausgewählt oder kann sich jedes Unternehmen einkaufen?

Die Auswahl der Häuser treffe ich. Ich habe eine klare Vorstellung davon, welche Betriebe in mein Buch gehören und welche nicht. Wenn die Häuser dann mitmachen möchten, zahlen sie eine Aufwandspauschale. Dafür besuchen mein Autorenteam und ich die Häuser und erstellen individuelle Texte. Wir schreiben zwar keine Verrisse, doch schreiben wir auch niemanden hoch. Wir schildern einfach unsere Eindrücke und ergänzen die mit den Fakten wie Öffnungszeiten oder der Speisenkarte.

Heißt das, Sie lehnen auch Betriebe ab?

Ja, das heißt es. In diesem Jahr hatte ich zum Beispiel ein Hotel, das unbedingt in mein Buch wollte und das ich schon kannte. Ich dachte, dass sich da ja ordentlich etwas getan haben muss. Das war aber nicht so, es war das Grauen. Deshalb habe ich es abgelehnt. Es gibt aber auch Häuser, die gehören für mich unbedingt ins „Sylt à la carte“. Die nehme ich auch unentgeltlich auf. Ich will mich bei der Auswahl nicht einschränken lassen. Das „Syltà la carte“ soll von vorne bis hinten meine Handschrift tragen.