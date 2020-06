Neue Gärtnerei auf Sylt : Auf Sylt blühen Zitronen

Meeresgärtnerei in Keitum

von Michael Stitz

25. Juni 2020, 11:01 Uhr

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,/

Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,/

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,/

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?/

Kennst du es wohl? Dahin!/

Dahin möcht’ ich mit dir

So dichtete einst Johann Wolfgang von Goethe. Gemeint war Italien. Sehnsuchtsort des Dichterfürsten und seiner Zeitgenossen. Die kannten Sylt noch nicht. Die Insel war zu Goethes Zeiten unentdeckt. Was hier wuchs, musste mit dem rauen Klima, den Winden und größtenteils sandigen Böden klar kommen. Zitronen waren exotische Früchte – nicht nur auf Sylt.

Die Zeiten haben sich geändert. Sylt ist Sehnsuchtsort. Zitronen sind Massenware. Aber nicht auf Sylt. Hier gibt es seit wenigen Wochen die Meeresgärtnerei von Andreas Frädrich. Der Berliner Landschaftsgärtner, der aus der Urban-Gardening-Szene kommt und seit Kindesbeinen Sylt-Fan ist, hat einen zauberhaften Garten in Keitum gefunden. Ein windgeschützes Areal rund um den Alten Bahnhof, den er in eine Aufzuchtanlage für allerlei Nutzpflanzen verwandelt hat. Und hier gibt es auch prächtige Zitronenbäume, die ebenso prächtige Früchte abwerfen. Keine Massen, aber doch so viele, dass man immer Donnerstag bis Sonntag schauen sollte, ob es wieder frische Sylter Zitronen gibt.

Wenn die mal nicht vorrätig sein sollten, lohnt sich der Besuch in der Meeresgärtnerei trotzdem, denn die bietet eine Vielzahl von kleinen Hanftöpfen an, in denen Kohl- und Staudenpflanzen, Salate, Kräuter oder Sylter Salicorne (Queller) wachsen. Alles kann man entweder gleich in der Küche verarbeiten oder mit den kompostierbaren Töpfen ins Hochbeet oder den heimischen Garten setzen und wachsen lassen.

Andreas Frädrich ist nicht nur der Mann mit dem grünen Daumen, dessen Pflanzen allesamt gesund und appetitlich aussehen, er ist auch redseliger Ratgeber und leidenschaftlicher Verfechter regionaler Produkte sowie nachhaltiger Wirtschaft. Seine Zitronen sind deshalb kein Werbegag oder ein weitere Versuch, mit der Marke Sylt etwas zu labeln, um schlichte ware überteuert anbieten zu können.

Frädrich zeigt mit seiner Meeresgärtnerei, was sich an exotisch erscheinenden Pflanzen auf Sylt erfolgreich anbauen und ernten lässt. Seine Zitronen sind herrliche Prachtstücke, deren Schale zum Verzehr geeignet ist und deren Aroma den südländischen Artgenossen in nichts nachsteht.

Für Hobby- und Sterneköche hat er inspirierende Salzwiesenkräuter, Meeresalgen, Heide-Wildobstsorten oder essbare Blüten und Blumen im Repertoire, mit denen sich einfallsreiche schlichte oder raffinierte Gerichte entwickeln lassen.

Kurzum: Mehr Bio, mehr Nachhaltigkeit und mehr Regional geht nicht!

Übrigens: Die im Goethe-Gedicht erwähnte Myrte und den Lorbeer findet man auch in der Meeresgärtnerei.

Alten Bahnhof, Munkmarscher Chaussee 29, 25980 Sylt

Öffnungszeiten:

Donnerstag - Sonntag

Telefon: 04651 8045443