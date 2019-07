Sicherheit auf Sylt : Auf Streife in der Fußgängerzone

Gemeinsam kontrollieren Sylter Ordnungsamt und Polizei das Einhalten des Radfahrverbots.

von Pierre Boom

16. Juli 2019, 18:06 Uhr

Westerland | Auf eine „Fahrrad- und Hundestreife“ durch die Innenstadt der Inselmetropole begab sich gestern Vormittag Nikolas Häckel, der Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Gemeinsam mit den beiden Polizisten Alica Wendorff und Lasse Hemsen sowie mit Maike Scheil vom Ordnungsamt kontrollierte das Team sowohl das Radfahrverbot in den Fußgängerzonen als auch die Einhaltung der Vorschriften für Hunde auf der Promenade und an den Stränden.

„Es war ja der Wunsch aus der Politik, dass Polizei und Ordnungsamt verstärkt rausgehen, um präaktiv und informativ wirksam zu werden“, sagt Nikolas Häckel. „Dem kommen wir seit vergangenem Jahr nach. Aktuell in der Saison in einem Rhythmus von 14 Tagen wegen der häufig wechselnden Gäste.“ Ziel der gemeinsamen Einsätze sei es, „primär beratend, nicht unbedingt ahndend“ tätig zu sein. „Wir zeigen Präsenz, um Urlaubern ebenso wie Einheimischen zu verdeutlichen, dass Radfahren in Fußgängerzonen eine Verkehrsgefährdung der Fußgänger darstellt“, so der Bürgermeister.

Grundsätzlich gilt das Radfahrverbot in sämtlichen Westerländer Fußgängerzonen. Eine Ausnahme jedoch ist künftig für die Strandstraße geplant: Für deren gesamte Länge – beginnend beim Rathaus im Osten bis hin zur Sylter Welle im Westen – soll im Zeitraum von 21 Uhr abends bis 9 Uhr morgens eine Freigabe für Radfahrer erfolgen, „wenn denn die bestellten Schilder endlich geliefert und aufgestellt sind“, so Nikolas Häckel. Mit der Beschränkung auf die Nachtstunden soll vermieden werden, dass Radfahrer in der „Flanierzeit“ dort Personen gefährden, die zu Fuß unterwegs sind.

Verbessert werden sollen laut Bürgermeister auch die Hinweise auf den Beginn der Fußgängerzonen, insbesondere an Kreuzungen und Übergängen. Deshalb werden vielerorts in Kürze Bügel in Bodennähe installiert und daran die Hinweisschilder angebracht. „Die sind dann viel besser zu erkennen als bisher an Masten in zweieinhalb Metern Höhe“, so Häckel. „Aber man sollte schon die Straßenverkehrsordnung kennen und wissen, Fußgängerzone heißt: Keine Fahrräder, keine Roller und schon gar keine Autos.“ Ausnahmen gelten laut Maike Scheil lediglich für Lieferfahrzeuge zu bestimmten Zeiten sowie für berechtigte Anlieger – auch dies würde vom Ordnungsamt regelmäßig kontrolliert.

Beim vormittäglichen Ortstermin mit dem Bürgermeister blieb es fast für alle erwischten Radfahrer bei einer Ermahnung oder auch einer freundlichen Belehrung. Viele stiegen bereits vom Rad, als sie von weitem die Polizisten sahen – Präsenz zeigen in Uniform scheint zu wirken. So mancher musste aber doch sein Portemonnaie zücken: 15 Euro Ordnungsgeld sind fällig für unerlaubtes Radfahren in Fußgängerzonen.

„Wir haben aber bislang kaum jemanden erlebt, der uneinsichtig war und letzendlich dafür kein Verständnis hatte“, erklärt Lasse Hemsen von der Sylter Polizei. „Spätestens, wenn wir von von einem schweren Verkehrsunfall in der Fußgängerzone im vergangenen Jahr berichten, hat jeder ein Einsehen.“ Mit radfahrenden Urlaubern gäbe es relativ wenig Probleme. Überwiegend seien es leider Insulaner, die sich nicht an die Vorschriften hielten, so Hemsen. „Man kennt im Laufe der Zeit schon so seine ‚Klienten‘. Die müssen dann halt in den sauren Apfel beißen und zahlen. Tja, manche lernen es offensichtlich nur, wenn’s ans eigene Geld geht – schade!“