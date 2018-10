Oktoberfest auf Sylt : Auf geht’s zur „Morsumer Wiesn“

Am Sonnabend laden die Morsumer Kulturfreunde zur zünftigen Gaudi ins Muasem Hüs.

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:57 Uhr

Während das Oktoberfest in München bereits seit zwei Wochen verklungen ist, liefert Morsum am Sonnabend, 20. Oktober, die friesische Antwort: Nach dem großen Erfolg des Vorjahres laden der Verein der Morsumer Kulturfreunde und das Bistrorant „Wie Zuhause“ erneut zu einer zünftigen „Morsumer Wiesn“ ins Muasem Hüs ein.

Während Bierzeltgarnituren und die passende Dekoration für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen, ist man mit bayerischen Spezialitäten sowie mit Oktoberfestbier gegen den Hunger und den Durst der Gäste bestens gewappnet.

Der Westerländer Musikverein wird an diesem Abend schwungvoll den Ton angeben. Besucherinnen im Dirndl oder Besucher in Lederhose sind besonders gern gesehen und können an einer Wahl teilnehmen, die mit wertvollen Preisen belohnt wird.

Der Eintritt zur „Morsumer Wiesn“ ist frei, die nordfriesische Alternativ-Gaudi beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Muasem Hüs im Herzen Morsums.