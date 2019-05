Beach Polo World Cup auf Sylt : Auf der Jagd nach dem Hattrick

Zu Pfingsten wieder spannender Pferdesport am Hörnumer Strand.

von sr

29. Mai 2019, 08:37 Uhr

Ab kommender Woche beginnen die Aufbauarbeiten am Hörnumer Oststrand für den 12. Julius Bär Beach Polo World Cup. Am 8. und 9. Juni verkündet der englische Spielmoderator Jan-Erik Franck dann wieder „Let`s play Beach Polo“. In der 3.000qm großen Beach Polo Arena starten sechs internationale Mannschaften. Unter anderem auch der Titelverteidiger „Maus Immobilien Sylt“ mit den Polospielern Frank Kirschke aus Hamburg sowie Agustín Kronhaus, einem Profi-Spieler aus Argentinien.

„In den vergangenen zwei Jahren hat das Team, das mich auch dieses Mal repräsentiert, den Sieg errungen. Ich denke, die Chancen für einen erneuten Triumph stehen nicht schlecht.“ so Ralph J. Maus. Seit der ersten Turnierausgabe 2008 unterstützt Ralph J. Maus den Julius Bär Beach Polo World Cup und ist bekennender Polo-Fan. „Die geballte Polo-Action vor dieser wunderschönen Naturkulisse beeindruckt mich jedes Jahr aus Neue“, berichtet Ralph J. Maus.

Älteste Mannschaftssportart der Welt

Der Polosport ist die älteste Mannschaftssportart der Welt. Ein Spiel besteht aus vier sogenannten „Chukkern“. Zwischen den Spieleinheiten wechseln die Spieler ihre Pferde und reiten somit in jedem Chukker ein anderes Polopferd. Beach Polo gibt es erst seit wenigen Jahren und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das Spiel findet auf einem im Vergleich zum Rasenpolo deutlich kleineren Spielfeld statt und die Zuschauer befinden sich sehr viel dichter am Spielgeschehen. Polo-Action quasi zum Anfassen!

Neben dem Spielfeld erwarten die Besucher verschiedene Aussteller und Gastronomen. Der Eventpartner Schutzstation Wattenmeere bietet ein nachhaltiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt. Wer sich eines vielfältigen Caterings mit Live-Cooking erfreuen möchte, wird sich in dem VIP-Zelt wohl fühlen, welches Samstag und Sonntag ab 13.00 Uhr öffnet.

Die VIP-Karten sind bei den folgenden Insel-Partnern erhältlich: Gogärtchen, Kampen, Tel.: +49 (0)4651 41242 - Hotel Stadt Hamburg, Westerland, Tel.: +49 (0) 4651 8580 - BeachHouse Sylt, Westerland, Tel.: +49 (0)4651 28878 - Tourismus-Service Hörnum, Tel.: +49 (0)4651 96260