Sylter Urahn : Auf den Spuren des Kohlenhändlers

Zu einem großen Familientreffen der Nachfahren von Schwen Hans Sörensen kamen 73 Teilnehmer nach Sylt.

28. Oktober 2019, 13:17 Uhr

SYLT | Schwen Hans Sörensen segnete bereits vor 81 Jahren das Zeitliche. Seine Nachkommen aber haben ihn nicht vergessen: 73 von ihnen kamen zu einem Treffen der Generationen zusammen und erlebten gemeinsam ein kurzweiliges Wochenende auf Sylt. Über den 1856 in Keitum geborenen Urahn hatte seine Urenkelin Elisabeth Westmore – Leiterin des Sylter Archivs – im Fundus recherchiert und viel Informatives in Text und Foto zusammengetragen, das die Angehörigen an Stellwänden im Rantumer ADS-Heim studieren konnten.



Sörensens Schiffe holten Kohlen Nach Sylt





„Schwen Hans Sörensen lernte Schiffszimmermann und fuhr einige Jahre zur See. Nach seiner Hochzeit ließ er sich in Tinnum nieder, wurde Landwirt und Kaufmann“, erläutert Elisabeth Westmore. Später gründete Sörensen die Kohlenhandelsgesellschaft Sörensen & Wünschmann, die im Westerländer Wirtschaftsleben lange Zeit eine wichtige Rolle spielte. Zwei Schiffe, die vom Munkmarscher Hafen fuhren, holten Kohlen direkt aus dem englischen Newcastle.

Doch nicht nur beruflich, sondern auch im Eheleben war Sörensen sehr aktiv. Mit seiner ersten Frau zeugte er neun Kinder, denen 35 Enkel und viele weitere Nachfahren folgten, die heute nicht nur im ganzen Bundesgebiet leben, sondern über die Welt bis hin nach Südafrika verstreut sind. Vier von ihnen – Elke Beck-Flachsenberg, Elisabeth Westmore, Stephan Froeschel und Schwen Sörensen – hatten das große Familientreffen auf Sylt binnen eines halben Jahres gründlich vorbereitet.

Nach einem Kennenlern-Abend in der Tinnumer Gaststätte „Zur Eiche“ standen am folgenden Tag unter anderem interessante Vorträge im ADS-Heim auf dem Programm. So skizzierte etwa Hans Schönemann seine Familiengeschichte über acht Generationen, wobei sein Großvater als Lehrer in Tinnum wirkte. „Ich bin das erste Mal auf Sylt“, berichtete derweil Schönemanns Tochter Wiebke, die mit Spannung erwartete, „wo meine Verwandten so überall leben.“



Weiteste Anreise aus Kanada





Und besonders spannend war da ein Gespräch mit der Dame, die die weiteste Anreise in Kauf genommen hatte: Auf Sylt geboren, wanderte Norma Currie durch ihre Eltern in jungen Jahren nach Kanada aus. „Ich habe hier schon viele interessante Gespräche geführt“, freute sich die Seniorin, die im Reisegepäck auch einige Kindheitsfotos mitführte.

Ein Highlight: Die gemeinsame Inselrundfahrt im Bus, der markante Wegpunkte im Leben des Schwen Hans Sörensen ansteuerte – angefangen von dessen einstigem Wohnhaus über die ehemalige Kohlenhandlung und den Kolonialwarenladen bis hin zu seiner Grabstätte.