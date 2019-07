Am Donnerstag ist der bekannte Unternehmer Dirk Roßmann im Kaamp-Hüs zu Gast

von Anja Werner

15. Juli 2019, 15:24 Uhr

Fast jeder hat schon einmal mit ihm zu tun gehabt – wenn auch nicht persönlich, so doch als Kunde in einem seiner deutschlandweit über 2000 Drogeriemärkte „Rossmann“. Am kommenden Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr ist der Selfmade-Millionär zu Gast im Kaamp-Hüs.

Birgit Friese, Tourismusdirektorin in Kampen und Organisatorin des Kampener Literatur- und Kultursommers, hat den erfolgreichen Unternehmer eingeladen, um seine Biografie „... dann bin ich auf den Baum geklettert“ vorzustellen: „Der Abend wird über eine bloße Buchvorstellung hinausgehen. Im Gespräch mit Michael Stitz, dem Chefredakteur der Sylter Rundschau, werden wir den Menschen hinter dem Unternehmer kennen lernen können“, so Birgit Friese.

Dirk Roßmann, Jahrgang 1946, verdiente sein erstes Taschengeld, indem er die Waren aus der elterlichen Drogerie mit dem Fahrrad ausfuhr.

1972 gründete er das erste Selbstbedienungsgeschäft für Drogerieartikel. Bevor er zu den reichsten Deutschen wurde und 50 000 Mitarbeiter beschäftigt, gab es zahlreiche Krisen und Selbstfindungsprozesse. Roulette, Aktienspekulationen und Langzeittherapie. „Ich bin mir sicher, dass es ein spannender und unterhaltsamer Abend wird“, verswichert die Kampener Tourismus-Chefin.

Widerständen ging der Selfmade-Milliardär nie aus dem Weg, sein Credo lautet: Niemals aufgeben!

Früh schon starb sein Vater, 1996 stand das Unternehmen vor dem Konkurs, privat hatte sich Dirk Roßmann an der Börse verspekuliert, im gleichen Jahr erlitt er einen Herzinfarkt. Durch diese Krise veränderte er sein Leben und legte mit einem tiefgreifenden Wandel den Grundstein für seinen heutigen Erfolg.

Roßmanns Biografie ist ein kluges und weises Buch, es bietet Orientierung in einer unübersichtlichen Zeit und zeichnet dabei einen Mann mit Haltung, reich an Lebenserfahrung und sozial engagiert.

„Ich habe oft Dinge getan, die sonst keiner macht“, sagt Dirk Roßmann. Die Gäste des Kampener Literatur- und Kultursommers werden sich selbst davon überzeugen können.

Die Signierstunde findet am kommenden Donnerstag, 18. Juli, um 17 Uhr im Buchhaus Voss in Westerland statt.