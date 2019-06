Auf dem Radweg ist die Hölle los

Vollsperrung in der Lornsenstraße sollte noch gestern aufgehoben werden / Bürgermeister kündigt Radverkehrskonzept an

von Ralf Henningsen

17. Juni 2019, 17:13 Uhr

Sylt | Die Verwirrung war groß: Pausenlos bremsten gestern Radfahrer vor dem Sperrschild, das ihnen das Befahren des Radweges vor dem ehemaligen Hotel Vier Jahreszeiten verbot, und suchten einen Umweg um die Baustelle. Eine Vollsperrung der wichtigsten Nord-Süd-Achse für Radfahrer, mitten in Westerland – damit zog die Gemeinde auch den Groll des Ortsbeiratsvorsitzenden Kay Abeling (CDU) auf sich: „Ich bin entsetzt, das ist brandgefährlich – hier wird mit dem Leben von Familien gespielt.“

Der Ortsbeirat sei nicht über die Vollsperrung der Lornsenstraße im Zuge der Abrissarbeiten informiert worden, kritisierte Abeling. Zwei Umleitungsschilder, die mit einigem Abstand auf den gesperrten Radweg hinweisen, nannte Abeling „dilettantisch.“ Es könne nicht angehen, „dass alle Radfahrer auf dem einzigen durchgängig befahrbaren Radweg gestoppt werden und in die vielbefahrene Steinmannstraße ausweichen müssen.“ Diese Umleitungsstrecke sei aufgrund der beidseitig parkenden Autos sowieso schon ausgelastet, für radelnde Kinder und Senioren werde sie zum Risiko. „Und alles nur, damit der Abriss des Hotels kostengünstig bleibt.“



Umleitung dient der Gefahrenabwehr





„Wir wissen, dass die Sperrung sehr unglücklich ist“, erklärte Bürgermeister Nikolas Häckel, „aber zum Schutz der Radfahrer war sie nicht zu vermeiden.“ Die Sperrung des Rad- und Gehweges sei auf das Wochenende bis zum Dienstag, 18. Juni, beschränkt gewesen, auf Facebook und auf ihrer Homepage habe die Gemeinde darauf hingewiesen. Der Abriss des Hotels und der Neubau seien nicht zu verhindern. Auch ein Vorbeiführen der Radfahrer und Fußgänger an der Baustelle wäre nicht möglich gewesen, so dass zur Gefahrenabwehr die Umleitung eingerichtet werden musste. Häckel kündigte aber an, dass die Vollsperrung noch am Montag aufgehoben und der Radweg wieder freigegeben werden könnte.



Unfallstatistik zeigt nach oben





Doch die Vollsperrung in Westerland ist nicht das einzige Hindernis, mit dem die vielen Radfahrer derzeit auf der Insel klarkommen müssen. Aus Wenningstedt berichteten uns Gäste von konfliktreichen Situationen am Dorfteich. Während der Weg um den See von der einen Seite als Fußweg ausgeschildert sei, werde von der Kirche aus auch der Radverkehr zugelassen. Kein Wunder, dass es häufiger zu Disputen zwischen erzürnten Spaziergängern und Radfahrern kommt.

Mehr Urlauber auf Fahrrädern, mehr schnelle E-Bikes, künftig auch noch Elektroroller – sind die Sylter Radwege für den Ansturm gerüstet? „Zur Förderung des Radverkehrs halten wir in der Regel gut gepflegte Radwege vor“, beruhigt Bürgermeister Häckel. Und es werde mit externer Unterstützung an einem Radverkehrskonzept gearbeitet. Dazu gehörten Workshops mit der Politik, bevor die Modifikationen im Radwegenetz in die Realität umgesetzt werden. „Mir ist wichtig ist, dass wir ein einheitliches und erkennbares Konzept umsetzen, das auch für Gäste erkennbar ist.“

Derweil zeigt die Unfallstatistik kontinuierlich nach oben. Die Zahl der Fahrradunfälle stieg um 14,2 Prozent auf 120 im Jahr 2018, wobei die Polizei nur zu schweren Fällen gerufen wird. Meistens handelt es sich um „Alleinunfälle“, wenn zum Beispiel jemand am Bordstein stürzt. Am drastischsten ist jedoch die Steigerung bei den Unfällen mit E-Bikes. Das Problem, sagt Polizeichef Dieter Johannsen, sei häufig die fehlende Routine im Umgang mit den modernen Zweirädern. Gerade viele ältere Sylt-Gäste, die zuhause wenig Radfahren, probierten im Urlaub gerne eines der E-Bikes „mit eingebautem Rückenwind.“ Doch mit dem Tempo steigt auch das Verletzungsrisiko.