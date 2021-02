Sylt : Arbeiter auf Baustelle in der Bismarckstraße tödlich verunglückt

Nach ersten Erkenntnissen soll die Person von einer Baggerschaufel gequetscht und dabei tödlich verletzt worden sein.

Sylt | Kräfte von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst sind auf Sylt am frühen Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in die Bismarckstraße ausgerückt. Person von Baggerschaufel zerquetscht Dort war nach ersten Erkenntnissen eine Person auf der Baustelle am R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.