Marschbahn : Arbeiten auf Strecke an Pfingsten

Erneut müssen Bahnreisende mit veränderten Fahrzeiten, Schienenersatzverkehr und Zugausfällen rechnen.

von sr

04. Juni 2019, 14:31 Uhr

Sylt/Hamburg | Über die Pfingsttage – genauer gesagt von Sonnabend, 8. Juni, ab 11.45 Uhr bis Donnerstag, 13. Juni, um 23 Uhr – müssen Fahrgäste auf der Marschbahnstrecke erneut mit veränderten Fahrzeiten, Schienenersatzverkehr und Zugausfällen rechnen. Die Ursache dafür sind umfangreiche Weichensanierungs- sowie Erneuerungsarbeiten in Wilster (Kreis Steinburg).

Zahlreiche Züge der Linie RE6 fahren in Teilabschnitten mit bis zu 69 Minuten späteren Fahrzeiten. Mehrere DB-Regio-Züge fahren in Richtung Hamburg-Hauptbahnhof – vor allem von Sonnabend, 8. Juni, bis Pfingstmontag, 10. Juni, mit bis zu 30 Minuten früheren Fahrzeiten von Westerland/Husum bis Itzehoe. In der Gegenrichtung verkehren einzelne Züge von Niebüll bis Westerland mit zehn bis 30 Minuten früheren Fahrzeiten.

In den Tagesrandlagen, also von zirka 21 Uhr abends bis 9.45 Uhr morgens, fallen zahlreiche Züge zwischen Hamburg-Altona und Husum aus und werden durch Busse ersetzt. Die Sprinter-Züge zwischen Hamburg Hauptbahnhof beziehungsweise Hamburg-Altona und Westerland fallen von 8. Juni bis 10. Juni aus. Die Verbindungsabfrage auf www.bahn.de sei aber stets auf dem aktuellen Stand, teilt die Deutsche Bahn mit.