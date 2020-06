Sylter Gastronomie und Handel : Appell an den Kieler Wirtschaftsminister

Landesregierung soll die unkomplizierte Nutzung von Außenbereichen unterstützen.

09. Juni 2020, 19:15 Uhr

Sylt | In einem gemeinsamen Brief an den Kieler Wirtschaftsminister Bernd Buchholz haben der Sylter Dehoga-Bezirksverband, das Sylt-Marketing, der Verein Sylter Unternehmer und die Föhr-Amrumer Unternehmer eine unkomplizierte Regelung für die gastronomische Nutzung von Außenflächen gefordert.

„Mit der weiter angepassten Landesverordnung führt die Landesregierung den Weg weiterer Lockerungen der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehenden Maßnahmen dankenswerterweise fort“, heißt es in dem Schreiben. „Gastronomie und Einzelhandel können so langsam wieder Fahrt aufnehmen, auch wenn die aktuellen Umsatzzahlen noch ganz eindeutig von einem zurückhaltenden Konsumverhalten geprägt sind. Insofern bleibt die Zeit auch für die Betriebe wirtschaftlich schwierig, zumal sich die Sicherstellung und Einhaltung der geforderten Maßnahmen durchaus personal- und kostenintensiv gestalten. Insofern ist es richtig und wichtig, alle verfügbaren Wege zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu beschreiten – natürlich immer mit dem gebotenen Blick auf die Infektionsrisiken und Infektionszahlen.“

Renommierte Virologen wie Prof. Christian Drosten gelangten zu der Einschätzung, dass das Ansteckungsrisiko im Außenbereich deutlich geringer einzustufen sei als im Innenbereich. „Eine sich hieraus ergebende Reduzierung des Mindestabstandes würde den wirtschaftlich stark gebeutelten Gastronomiebetrieben bei der Bewirtschaftung der Außenbereiche enorm helfen.“

Eine weitere wichtige Erleichterung wäre für die Inselbetriebe eine „unkomplizierte und vor allem unbürokratische Möglichkeit zur Ausweitung der gastronomisch genutzten Außenbereiche.“ So ließen sich die im Innenbereich aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände entfallenden Sitzplätze teilweise kompensieren.

Die Verfasser schlagen ein Infoblatt vor, das aufzeigt, unter welchen Maßgaben eine Erweiterung möglich ist, verbunden mit der Angabe der vereinfachten Anzeige des Gastronomen bei der Fachabteilung der Gemeindeverwaltung. Darin könnten auch die einzuhaltenden Vorgaben (Rettungswege, Durchgangsbreiten am Fußweg) festgeschrieben, eine Einverständniserklärung des Nachbarn eingefordert und eine befristete Genehmigung (zum Beispiel bis Mitte Oktober) verankert werden. „Wichtig ist vor allem ein schnelles, weitestgehend formloses Verfahren auf Kommunalebene ohne lange Entscheidungswege und aufwändige Einzelfallbetrachtung.“

Aus Sicht der Inselbetriebe wäre es darüber hinaus ein angemessenes Signal von Seiten der Kommunen, für die zusätzliche Fläche auf eine Erhebung von Sondernutzungsgebühren zu verzichten. „Vielerorts wird dies bereits so gehandhabt, leider aber noch nicht einheitlich.“ Die Unterzeichner appellieren daher an den Wirtschaftsminister und die Landesregierung, dieses Thema mit Blick auf die Kreis- und Kommunalverwaltungen zu unterstützen.

Die Anzahl der Städte und Gemeinden, die in diesem Bereich deutliche und unkomplizierte Lockerungen zulassen, wachse von Tag zu Tag, erläuterte der stellvertretende Dehoga-Bezirksvorsitzende Raphael Ipsen gegenüber unserer Zeitung. Zusätzlich sei eine Reduzierung der Abstandsregel auf einen Meter im Außenbereich wünschenswert.

Vielerorts sei es bereits üblich, die Erweiterung der Außenbereiche der Gastronomie über eine generelle Duldung für einen bestimmten Zeitraum zuzulassen – immer mit der Maßgabe, geltende Vorgaben einzuhalten und die örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich mit den Nachbarn zu klären.

Raphael Ipsen bedauert, dass es dazu bisher kein einheitliches Vorgehen der einzelnen Kreise gäbe, was zu einer großen Unsicherheit unter den Gastronomen und gleichzeitig zu einer Ungleichbehandlung führe. Ziel sei es auch, die Arbeitsplätze in der Branche zu sichern. Viele Saisonkräfte seien noch nicht wieder in ihren Job zurückgekehrt.