Annett inspiriert sich im Alltag

Im Interview spricht Sylterin Annett Kötting über ihre neue Sportkollektion, Hass im Internet und passende BHs beim Sport

Westerland | Ihre Firma Syltfit hat Annett Kötting vor rund fünf Jahren gegründet. Klein fing es an, denn eigentlich wollte die Insulanerin nur eines ihrer Hobbys zum Beruf machen. Mittlerweile wird sie im dritten Jahr in Folge für Sportevents, wie die Sylter-Surfcups gebucht, dreht Sportvideos und bringt eigene Sportmode mit dem Discounter Netto heraus. Auch künstlerisch wagte sich Kötting nach ihrem Umzug von Gelsenkirchen nach Sylt auf die Bühne: Als Sängerin Mia Weber tritt sie regelmäßig auf der Insel sowie unter anderem in Büsum, Hamburg oder Hannover auf. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie ihr neues Album. Erfrischend ehrlich spricht die scheinbar nie ruhebedürftige 48-Jährige im Interview mit der Sylter Rundschau über Hass im Internet, Inspiration und passende BHs beim Sport.

Frau Kötting, Gab es einen Schlüsselmoment, der sie dazu motivierte ihren alten Job zu kündigen?

Ich war zehn Jahre lang als Personalleiterin in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angestellt und musste irgendwann aus gesundheitlichen Gründen einfach die Reißleine ziehen. Da habe ich angefangen nur noch zu tun, was ich gerne möchte. Das deckt sich letztendlich mit dem was ich auch als Sängerin sage – da habe ich wirkliche meine beiden Hobbys Musik und Sport zum Beruf gemacht.

Haben Sie damals damit gerechnet, dass ihre Marke Syltfit einmal so erfolgreich wird?

Nein, auf gar keinen Fall! Meine neue Sportkollektion wird ab heute in über 4260 Netto-Filialen erhältlich sein. Das hätte ich niemals gedacht.

Was bereitet Ihnen denn Freude an Ihrem Beruf?

Meine Kunden zu motivieren sportlich aktiv zu sein – dass sie was für ihre Gesundheit tun.

Durch Ihren Beruf wissen Sie aber auch, worauf es bei guter Sportkleidung ankommt. Was war Ihnen beim Entwerfen der Produkte wichtig?

Ja, natürlich! Ich lebe in Sportkleidung, mein Schrank ist voll davon. Letztes Jahr haben wir uns auf das Indoor-Workout fokussiert. In diesem Jahr kamen auch noch Sportgeräte dazu. Mir war beispielsweise der Sport-Bh sehr wichtig – jede sportbegeisterte Frau weiß, dass es da qualitativ große Unterschiede gibt.

Ist der Sport-BH Ihr Favorit?

Ja, aber nicht nur. Auch die Leggins mit dem coralfarbenen Bund mag ich dazu super gerne. Das kann man toll kombinieren.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Schlagerstar Beatrice Egli?

Ich brauchte ein Testimonial für meine Fitnesslinie – jemanden, der einen sportlichen Ausdruck hat und Lebensfreude ausstrahlt. Und Beatrice Egli hat eine super Ausstrahlung, mit ihr kann man sich einfach gut identifizieren.

Woher nehmen Sie die Inspiration für neue Lieder oder ihre Kollektion?

Aus meinem Alltag. Ich habe die Möglichkeit das zu tun, was mir unheimlich viel Spaß macht. Ich glaube das Wichtigste ist, dass man morgens mit einem guten Gefühl aufwacht und sich auf den Tag freuen kann. Aus meiner Zeit als Personalchefin weiß ich, wie es ist, wenn man aufsteht und keine Energie hat. Jetzt darf ich das Gegenteil erleben – das inspiriert mich.

Von wem lassen Sie sich einFeedback zu ihren Ideen geben?

Als erstes schaue ich selbst darauf. Mittlerweile habe ich allerdings auch gelernt, meine Meinung nicht sofort kund zu tun, um niemand anderen zu beeinflussen. (lacht) Rat hole ich mir von Freunden und Bekannten, die mir nahe stehen und von denen ich weiß, dass sie mir nicht nach dem Mund reden. Auch meine Ehemann Peter Kötting [Event-Veranstalter auf Sylt, Anm. d. Red.] gibt mir immer eine ehrliche Rückmeldung. Mir ist natürlich auch klar, dass ich nie jedermanns Geschmack treffen werde: Everybodys Darling zu sein funktioniert einfach nicht. Es wird immer Menschen geben, die kritisieren – das ist auch gut so, solange es nicht in Beleidigungen endet. Gerade in Zeiten von Social-Media.

Wie verhält sich das bei Ihnen? Bekommen Sie viel Kritik – oder „Hate“ wie es so schön heißt – auf Social-Media-Plattformen?

Bisher hält es sich zum Glück in Grenzen. Prinzipiell habe ich aber das Gefühl, dass die wenigsten schreiben, wenn ihnen etwas gefällt. Anonym im Internet ist es natürlich auch viel einfacher Kritik zu üben. Da braucht man schon ein dickes Fell.

Lesen Sie denn all ihre Kommentare?

Ja, jeden einzelnen.

Antworten Sie auch?

Ja, natürlich. Dafür nehme ich mir am Wochenende zwei bis drei Stunden Zeit.

Wird Ihnen das alles nie zu viel?

In beiden Projekten steckt jede Menge Herzblut – ich brenne sowohl für den Sport als auch für die Musik. Aktuell bekomme ich beides noch sehr gut unter einen Hut und muss mich nicht für eines von beidem entscheiden. Ich schaue einfach was kommt, aber solange es mir möglich ist beide Projekte parallel zu bewerkstelligen, werde ich das auch tun – einfach, weil es mir Spaß macht.

Wie ist es für Sie, wenn sie ihre fertigen Produkte in den Händen halten oder an anderen sehen?

Das ist schon wahnsinnig cool!(lacht) Egal, ob ich jemanden in meinen Leggins sehe oder mitbekomme, dass meine Musik gespielt wird. Das macht mich schon auch ein bisschen stolz.