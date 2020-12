Leserbriefe : Anneliese Plagge über Weihnachten in Coronazeiten

Avatar_shz von shz.de

01. Dezember 2020

Frohe Weihnacht!





Zu dem Artikel „Gemeinde Sylt verliert zukünftig Mitspracherecht bei Dauerwohnraum" vom 20. November





Das Thema Dauerwohnen ist wie ein hartgekochtes Ei.

Gut zehn Jahre ist es her, dass Politik und Verwaltung zum ersten Schlag ausholten und ein Wohnraumentwicklungskonzept mit vielen Instrumenten zur Sicherung für Dauerwohnen der Einwohner ausbrüteten.

Im Nachhinein waren die Beschlüsse, die Wohnraumbedarfe bis 2025 umzusetzen und zu sichern, wohl doch nur ein Spiegelei, denn jetzt im Herbst sollte sich zeigen, dass das „WEK“ gar nicht mehr gültig sei - obwohl viele danach handelten.

Naja - so ist das eben: „Man tut, was man kann“, heißt es im Volksmund. Aber die Künstlerin Paula Modersohn-Becker hat bemerkenswerterweise hinzugefügt: „… und legt sich dann schlafen. Und auf diese Weise geschieht es, daß man eines Tages etwas geleistet hat.“

Nun ist klar: Der Kampf für eine nachhaltige, verträgliche insulare Siedlungspolitik hat ein Ende. Die Amtsgemeinden wollen am Nach-Nikolaustage einen Vertrag unterzeichnen, welches das größte Bauwirtschafts-Förderprogramm der Insel-Geschichte ist.

Eines jedoch enthält das Programm nicht: Wie man den den fortwährenden Verlust durch Umwandlungen der Bestandswohnugen in Ferienwohnungen aufhalten will. Ganz im Gegenteil: Kein Wort zu Bestandssicherung. Das ist, gelinde gesagt, ein Skandal.

Ebensowenig finden Umweltverträglichkeit oder Verkehrsauswirkungen auch nur ansatzweise eine Erwähnung … In den Nachkriegsjahren wäre ein solches Vorgehen vielleicht noch mutig und ambitioniert gewesen. Heute ist es jedoch völliger Unsinn.

Klar: Gerade in dieser vorweihnachtlichen Zeit möchten die Gemeinden und auch die Landes-Regierung mit dem Raumordnerischen Vertrag ein Zeichen setzen: „Seht her, wir tun etwas gegen die Wohnungsnot.“

Die Botschaft, die jedoch ankommt, wenn man das große Ganze im Blick behält: „Wir haben keine Ahnung, wie wir der wachsenden Problematik Herr werden sollen, also laufen wir erst einmal los“.

Diese Vorgehensweise reiht sich insofern nahtlos ein hinter den ebenfalls bereits vertagten, verschoben, vergeigten Aufgaben.

Insofern und um im Bilde des Eis zu bleiben. Es ist wohl ein verkorkstes Rührei…



Anneliese Plagge aus Wenningstedt