Nach Vorfall im American Bistro : Anna Goldbach: „Es geht nicht um Schuld“

16. Oktober 2020, 20:10 Uhr

Am Mittwochabend, kurz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des Massen-Coronatests, saß ich mit Freunden zusammen. Wir sprachen über das, was in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober im American Bistro geschah. Während einige meiner Freunde die Schuld beim Betreiber und den Mitarbeitenden des Lokals sehen, glaube ich, dass es so einfach nicht ist. Natürlich ist es leicht, mit dem Finger auf das American Bistro zu zeigen. Doch Zutritt zu dem Club hat nur wer über 18 ist. Also laut Gesetz erwachsen. Von meinen erwachsenen Mitmenschen erwarte ich, dass sie in der Lage sind Eigenverantwortung zu übernehmen. Die Pandemie ist nicht erst seit gestern da. Wir alle wissen, dass Abstand halten und das Tragen eines Mundschutzes dazu beitragen, die Auswirkungen einzudämmen. Dass diese Regeln nicht von allen eingehalten werden, ist offensichtlich. Und das ist nicht nur im American Bistro der Fall. Ja, vielleicht hätten die Mitarbeiter härter durchgreifen müssen. Allerdings sind wir alle selbstständig denkende Menschen. Wenn wir das Denken für ein paar Stunden Spaß aussetzen, dann ist es unsere Entscheidung. Dann tragen wir das Risiko – für uns und besonders unsere Mitmenschen. In jener Nacht vor zwei Wochen hatte das Bistro Pech – es hätte genau so gut auch andere Kneipen auf der Insel treffen können. Doch statt nun den Mitarbeitenden wüste Beschimpfungen um die Ohren zu hauen, sollten wir daraus lernen. Und uns freuen, dass es so glimpflich ausgegangen ist.