Sylter Saisonbeginn : Anbaden in Morsum

Alljährlich wird im Inselosten die Badesaison eröffnet.

von shz.de

12. Mai 2019, 18:36 Uhr

Morsum | Hinein in die frischen Fluten des Sylter Wattenmeers: Der Verein der Morsumer Kulturfreunde lädt am Sonntag, 19. Mai, alle Sylter und Gäste zum traditionellen Anbaden für Jung und Alt. Treff ist ab 14 Uhr an der Badestelle am Deich, die man über den Dikwai – die erste Straße rechts hinter dem Ortseingang – erreicht. Dabei empfiehlt sich nach Möglichkeit die Anfahrt mit dem Fahrrad. „Vorbader“ Alfred Bartling (Foto) hofft dann auf viele kleine und große Mitstreiter, wobei für die Frauen eine Umkleidekabine bereitsteht. Für das leibliche Wohl der Badenden und der Zaungäste ist mit kühlen Getränken und Bratwurst im Brötchen gesorgt, zudem wird melodische Akkordeon-Musik am Deich erklingen.