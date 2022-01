An der Odde in Hörnum auf Sylt : An der Südspitze legt das Meer immer wieder stumme Zeitzeugen frei

Bauarbeiter sind mit schwerem Gerät angerückt. Sie entfernen eine alte Spundwand. Doch was hat es mit diesem Bauwerk auf sich? Eine Spurensuche im Sand.

Avatar_shz von Martin Tschepe

12. Januar 2022, 12:05 Uhr

Bauarbeiter sind mit schwerem Gerät angerückt. Sie entfernen eine alte Spundwand. Doch was hat es mit diesem Bauwerk auf sich? Eine Spurensuche im Sand.

Wer über die Jahre und Jahrzehnte regelmäßig um die Südspitze der Insel spaziert oder rennt, weiß: die Strecke wird immer kürzer. Das Meer nagt unablässig an der Hörnumer Odde. Das kann man beklagen – hat aber auch ein Gutes: Gelegentlich legt die Nordsee nämlich stumme Zeitzeugen frei, Bauwerke und Gegenstände, die an längst vergangene Zeiten erinnern.

So wie dieser Tage mal wieder. Bereits im Herbst war die alte Spundwand auf der Westseite der Odde aufgetaucht – und dann vorübergehend wieder vom Sand bedeckt werden. Kürzlich ist diese verrostete Konstruktion aus Metall wieder aufgetaucht.

Und jetzt sind Bauarbeiter mit schwerem Gerät angerückt. Die Männer graben die Wand im Auftrag des Landschaftszweckverbands (LZV) Sylt aus. Einer der Arbeiter sitzt im Führerhaus eines Schaufelbaggers und legt das Bauwerk frei, der andere schwingt einen mächtigen Hammer, schlägt immer wieder gegen die Wand. In ein paar Tagen, erklärt der Mann mit dem Vorschlaghammer auf Nachfrage, dürften die Arbeiten erledigt sein.

Tschepe

Ein unbedarfter Spaziergänger könnte auf die Idee kommen, dass die Spundwand einst mitten auf der Insel gestanden haben dürfte – denn wo heute Strand ist, waren vielerorts an der Südspitze früher die Dünen, die von der See geholt wurden. Stimmt in diesem Fall aber nicht, sagt Peer Knuth vom LZV. Diese Wand habe vermutlich schon immer in der Nähe der Küstenlinie gestanden.

Weiterlesen: Hörnum Odde gibt Geheimnis frei

Wie alt ist die Wand? Und zu was für einem Bauwerk hat sie wohl mal gehört? Das kann selbst Peer Knuth nicht sicher beantworten. Die Spundwand könnte etwa 100 Jahre alt sein, sagt er, und sie war womöglich mal Teil eines Hilfsbauwerks, vielleicht die Einfassung einer Flakstellung. Aber das sei reine Spekulation – und auch nicht wirklich entscheidend. Die Wand, so der Fachmann, „kommt raus“, sie störe und sei eine Unfallgefahr. Wer um die Odde marschiert, könnte sich verletzen. Die Kommunen auf der Insel hätten vereinbart, dass fast alle alten Spundwände an den Sylter Stränden abgebaut werden sollen, außer am Ellenbogen. Warum im äußersten Norden nicht? Das kann Knuth nicht beantworten, „vielleicht, weil die zu weit im Wasser stehen“. Die aktuellen Arbeiten an der Odde dürfen rund 10.000 Euro kosten, sagt der LZV-Mann.

Weiterlesen: Bürgermeister Rolf Speth: „Niemand muss Angst um sein Haus haben“

Um deutlich kleinere Summen geht es für einen Mann, der einen Tag vor den Bauarbeiten um die Odde marschiert. Der Herr aus Hamburg hat einen Metalldetektor dabei, will indes keinesfalls mit Namen in der Zeitung genannt werden. Er sucht akribisch nach Münzen im Sand. An diesem Mittag findet er auf seiner Runde einmal um die Südspitze lediglich eine leicht verrostete Ein-Cent-Münze. Er habe aber schon ältere Geldstücke gefunden, etwa eine Reichsmark aus dem Jahr 1924.

Tschepe

An der Hörnumer Südspitze entdecken Ausflügler immer wieder stumme Zeitzeugen, auch viel größere als Geldstücke. Im Herbst 2016 zum Beispiel hat das Meer die Überreste eines alten Holzschiffs aus dem 18. Jahrhundert freigelegt. Immer wieder wird auch Geschirr gefunden, das von Soldaten der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg verwendet worden ist. Im November 2021 etwa hat ein Ausflügler eine halbe Untertasse aus dem Sand gefischt, Aufdruck: „Hutschenreuther Hohenberg Germany 1936“. Eine Internet-Recherche hat schnell zum Museum Wolmirstedt im Bördekreis in Sachen-Anhalt geführt und ergab: auf der anderen Hälfte der Tasse war wohl ein schwarzer Reichsadler mit ausgebreiteten Flügeln, mit Lorbeerkranz und mit Hakenkreuz abgedruckt. Das Fundstück erinnert also an ein dunkles Kapitel Sylter Geschichte, so wie die alte Spundwand – falls diese wirklich Teil einer Flakstellung war.