Rock auf Sylt : Amerikanisch, rockig, soulig

Interview mit den Sylter Musikerinnen Marie Zielinski und Rosemarie Scheewe, die am Sonnabend bei „Henner Krogh Rockt!“ auftreten.

von shz.de

28. August 2019, 12:16 Uhr

Sylt | Die beiden Sylterinnen Marie Zielinski und Rosemarie Scheewe kommen mit ihrer aktuellen Band „Hugh Roger Louis“ aus Oldenburg auf die Insel. Als Headliner stehen sie am Sonnabend, 31. August um 19 Uhr bei „Henner Krogh Rockt!“ im Meerkabarett auf der Bühne. Im Interview erzählen sie von Bandproben im Kinderzimmer, vielen Vornamen und ihrer Liebe zur Insel und zur Musik.

Erinnert ihr euch an euren ersten gemeinsamen Auftritt?

Rosa: War das im Kursaal bei Henner-Krogh oder bei einem Musikschulvorspiel? Ich glaube, einer unserer ersten Auftritte war auf jeden Fall im Irish Pub in Westerland. Wir hatten unsere Band damals „Irish Maiden“ genannt und haben mit fünf Musikerinnen auf gefühlt einem Quadratmeter gespielt.

Marie: Ich glaube, tatsächlich war der erste Auftritt, bei dem ich gesungen habe, in der Sylt Quelle. Dort, wo wir ja am Sonnabend auch wieder spielen. Geprobt haben wir damals immer in dem Kinderzimmer von deiner Schwester, weil da ein Schlagzeug stand. Das war lustig und ist doch schon etwas länger her.

Wie kommt es, dass ihr immer noch zusammen auf der Bühne steht?

Marie: Es ist eher ein Wieder. Nach dem Abitur hat es uns zum Studium von der Insel geweht, mich zum Musikstudium nach Oldenburg und Rosa nach Kiel. Für ihren ersten Job kam Rosa dann aber auch nach Oldenburg und da haben wir wieder angefangen, gemeinsam Musik zu machen. Erstmal auch wieder in einer Musikschule, aber diesmal anders.

Rosa: Damit ich Marie regelmäßig sehen konnte und weil sie eine unglaublich gute Gesangslehrerin geworden ist, hab’ ich bei ihr als Schülerin angefangen. Und so hatte sie gleich an mich gedacht, als für die Liveformation von Hugh Roger Louis noch weitere Stimmen gesucht wurden.

Wer steckt noch hinter Hugh Roger Louis?

Rosa: Wir sind ein Projekt aus hauptsächlich Profimusikern, die sich um einen genialen Künstler, Hauke alias Hugh Roger Louis geschart haben. Hauke lässt sich mit Worten eigentlich nicht beschreiben, den muss man mal live erleben. Er schreibt die Songs und ist ja Hugh Roger Louis.

Inwiefern?

Marie: Der Name ist entstanden aus Haukes zahlreichen Vornamen Hauke Horst Rüdiger Ludwig Quaer. Das klingt jetzt nicht besonders lässig und damit es stilistisch auch passt, hat er seine Namen im Grunde ins Englische übertragen. So kommt Hugh (Hauke) Roger (Rüdiger) Louis (Ludwig) zustande. Das klingt auch mehr der Musik entsprechend; amerikanisch, rockig und soulig.

Diesen Mix erwartet die Zuhörer bei eurem Auftritt?

Marie: Ja, eine Mischung aus Rock und Soul. Vorbilder sind dabei unter anderem die Rolling Stones, Tina Turner, Elton John und auch Meat-Loaf-Einflüsse sind dabei. In ausschließlich Eigenkompositionen soll der 70er/80er Bombastrock/Soulspirit eingefangen werden. Wie Hauke immer gerne sagt, die Songs, die er selbst gern hört, die aber momentan keiner mehr schreibt.

Auf welchen Bühnen fühlt ihr euch wohl?

Marie: Tatsächlich ist die Musik eher für größere Bühnen geschrieben, zum Beispiel ein Openair mit etwas größerem Publikum. Am schönsten sind die Auftritte, bei denen wir zu acht (mit Bläsern zu elft) gut Platz haben, um die Musik auch wirken zu lassen.

Ihr habt auch Bläser dabei?

Rosa: Ja, bei dem Auftritt hier stehen die Boxhorns mit uns auf der Bühne. Die Bläsersection spielt sonst zum Beispiel bei Jan Delay oder Udo Lindenberg. Mit denen macht es richtig Spaß.

Wenn ihr eine Zeile aus euren Texten wählen solltet, die eure Musik am besten beschreibt, welche wäre das?

Marie: Ich hab dazu Hauke befragt und uns sind zwei Zeilen eingefallen: „When we’re hanging in together, that’s when the magic starts“ aus dem Song „Work the magic“, eine Tanzhymne im 80er-Jahre Stil, in Bezug auf den kreativen Prozess hinter den Songs. Und das Zweite ist dann das Ergebnis davon: „In the end it’s just Blues and Rock’n’Roll“ – aus „In the middle of the night“, dem Opener der aktuellen CD, eine rotzige Rocknummer, wobei es in unserem Fall eher Soul und Rock’n’Roll ist, also: Es soll nicht aufgesetzt sein, es soll authentisch wirken und einfach echt sein.

Euer Sehnsuchtsort auf Sylt?

Marie: Definitiv die Musikmuschel in Westerland am späten Abend zum Sonnenuntergang mit Freunden dort sitzen, ganz viel Blödsinn reden, vielleicht Musik machen und die Luft und das Meer genießen. Wenn man nicht mehr am Meer wohnt, vermisst man das dann doch irgendwann.

Rosa: Das besondere an Sylt ist für mich nicht nur das Meer, sondern vor allem meine Heimat in der Musik. Ich habe das Glück, mit meinen beiden besten Freunden Musik machen zu dürfen: zum einen auf Sylt, wann immer es möglich ist, mit Björn Hecht-Bleicken als Duo „R’n’B“, zum anderen eben mit Marie und Hauke. Mit jemandem so Vertrautes zu musizieren, das ist für mich der ultimative Sehnsuchtsort.

Was hat Aufwachsen auf einer Insel mit eurer musikalischen Entwicklung zu tun?

Marie: Also der kleinere und geschütztere Rahmen – Reinhard Mey sagte einmal musikalisches Biotop zu der Musikszene auf Sylt – hat wesentlich dazu beigetragen, dass man sich schneller in diese Musikszene reingefunden hat. Dadurch, dass die nicht zu groß ist und dass es auch nicht unendlich viele Auftrittsorte und -möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel in Hamburg oder Berlin, hat man die Möglichkeit, da einfacher Fuß zu fassen und zu lernen, wie so was läuft. Jeder kennt jeden, das hat eine ganz besondere Atmosphäre auf Sylt.

Wenn ihr über den Hindenburgdamm auf die Insel fahrt, an welche für euch wichtigen Musik-Events denkt ihr zurück?

Marie und Rosa: Als wir den Henner-Krogh-Nachwuchs-Preis, damals noch im Alten Kursaal in Westerland, gewonnen haben!

Marie: Und auch die Nacht der Sylter Bands, vor allem die 2005 mit „Irish Maiden“, kurz bevor sich alles auflöste und wir studieren gingen. Das war toll, dass wir da nochmal spielen durften auf dieser professionellen Bühne. Und ganz besonders natürlich, weil es zu Hause auf Sylt ist.

Hugh Roger Louis kommen mit einer CD im Gepäck,die es im Meerkabarett zu kaufen und vorher zum Warmhören auch schon auf Spotify unter Hugh Roger Louis zu finden gibt.



Heimspiel für vier Sylter Bands





Am Sonnabend, 31. August, werden vier Bands, zwei davon direkt von der Insel, die Bühne des Meerkabaretts in Rantum rocken.

Der Abend startet mit den drei Hamburger Frauen „Redheads And The King“. Mit den „Bandless Bastards“ und „MrJimmy@Friesenschlampen“ folgen zwei Sylter Bands. Ein grandioses Finale verspricht „Hugh Roger Louis“, verstärkt durch die Bläsersection „Boxhorns“.

Die Veranstaltung beginnt bereits um 19 Uhr (auf einigen Tickets steht irrtümlich 20 Uhr).

Karten sind zum Preis von 15 Euro an Vorverkaufsstellen sowie unter www.meerkabarett.de und an der Abendkasse erhältlich.