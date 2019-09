Am Strand Zuhause

In unserer Serie stellen wir die diesjährigen Bewerber um die „Sterne des Sports“ vor: Diesmal der Surf Club Sylt

22. September 2019, 16:10 Uhr

Bundesweit werden in jedem Jahr die „Sterne des Sports“ an ehrenamtliche Sportvereine durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Volks- und Raiffeisenbanken verliehen. In diesem Jahr haben sich in Schleswig-Holstein rund 60 Sportvereine für die Auszeichnung beworben, fünf davon kommen von Sylt. In einer Serie stellen wir die Bewerber vor.

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder bei den Sternen des Sports dabei sein konnten“, erklärt Markus Mager, Präsident des Surf Club Sylt. Seit 2004 verleiht die Volks- und Raiffeisenbank zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund die Sterne des Sports, und vom ersten Tag an ist der Surf Club mit dabei. Die Surfer können bereits einen großen Reigen an Trophäen präsentieren: Sogar zwei silberne Sterne wurden auf Landesebene gewonnen. „In diesem Jahr haben wir uns mit unserem ‚BeachClean-up‘, der Aktion ‚Paddle out for fututre‘ und der allgemeinen sehr wichtigen Nachhaltigkeit beworben, um unsere Ozeane und unseren Planeten zu schützen. Wir haben den dritten Platz auf Sylt errungen.“

Seit über zehn Jahren veranstaltet der Surf Club alljährlich diese große ehrenamtliche Aufräumaktion an den Stränden der Sylter Westseite. „Es ist immer wieder ein Highlight, alle helfen mit, und wir leisten gemeinsam Großartiges!“ Während der vielen „BeachClean-ups“ sind bereits mehrere hunderte prall gefüllte Müllsäcke gesammelt und entsorgt worden. Neben seiner ökologischen Arbeit und dem großen sportlichen Engagement stehen beim Surf Club zahlreiche Projekte für Kinder- und Jugendliche auf dem Plan.

„Im Herbst des Gründungsjahres haben wir unsere erste Wochenendfahrt nach Dänemark unternommen“, erinnert sich Mager. Der Surfausflug mit den Jugendlichen des Clubs findet immer wieder statt: „Es macht viel Spaß mit den Kids, und es ist jedes Mal ein Abenteuer.“ Wichtig ist dem leidenschaftlichen Surfer bei den Ausflügen jedoch nicht nur das Wellenreiten, sondern auch die Gemeinschaft. „Es ist Tradition, dass die Jungen mit den Alten Surfen gehen und von ihnen lernen.“

Aber auch die Etikette spielt eine große Rolle: „Wir achten bei den Kids viel auf das allgemeine Verhalten. Insbesondere auf Dinge wie ‚Bitte‘ und ‚Danke‘ legen wir großen Wert und darauf, dem Gegenüber beim Gespräch in die Augen zu schauen.“

In diesem Jahr feierte der Surf Club Sylt bereits sein elftes Jubiläum, doch die Surfgeschichte auf Sylt geht noch viel weiter zurück: „In den 1950er-Jahren stand unser Pionier Uwe Drath das erste Mal auf einem Surfbrett, Fotobeweise gibt es von 1952“, erzählt der Club-Präsident. Das Rettungsbrett, welches Uwe Drath damals zum Surfen verwendete, hängt heute an der Fassade des Clubhauses direkt am Brandenburger Strand. Bis der Surf Club jedoch endlich sein Zuhause am Strand erhielt, vergingen viele anstrengende Jahre: „Wir mussten wirklich kämpfen, doch nun sind wir umso dankbarer für dieses wunderbare Gebäude.“ Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war der Insel Sylt Tourismus-Service, der dem Club das Grundstück in bester Lage pachtfrei zur Verfügung gestellt hat. „Ich bin immer noch überwältigt, wenn ich das so erzähle.“ Insgesamt kamen Spenden in Höhe von rund 350 000 Euro für das Clubhaus zusammen. Eröffnet wurde der neue Treffpunkt, samt Surfboardlager, getrennten Duschen und Toiletten mit Fußbodenheizung, Aufenthaltsraum und kleiner Küchenzeile im November 2017. „Die erwachsenen Mitglieder haben jederzeit Zugang zum gesamten Clubhaus, die Kids zum Lager und den Sanitäreinrichtungen.“ Rund 191 Mitglieder umfasst der Surf Club bereits, ein Drittel davon sind Jugendliche. „Mitglied werden kann jeder, der Surfen kann und auf Sylt lebt, oder seinen Lebensmittelpunkt hier hat.“ Um beim Surf Club dabei zu sein, muss man einen Surftest absolvieren. Bei Kids genügen auch Grundkenntnisse, bei Erwachsenen ist der Vorstand strenger: „Wir sind keine Surfschule, bei uns geht es um die Gemeinschaft beim Sport und den Zusammenhalt.“ Wer beim Surf Club dabei sein möchte, kann über die Webseite unter www.surfclubsylt.de Kontakt aufnehmen.