Am Sonntag: Kanonen-Salut statt Schützenfest

Avatar_shz von shz.de

22. Mai 2020, 16:57 Uhr

Westerland | An diesem Wochenende hätte eigentlich das Schützenfest des Westerländer Schützenvereins von 1890 stattgefunden – doch coronabedingt musste das Traditionsfest zum ersten Mal in der Nachkriegszeit abgesagt werden. Einfach still und leise abtreten wollten die Schützen jedoch nicht – daher wird der Salutzug unter Leitung von Helge Schicke am morgigen Sonntag um 18 Uhr auf dem Schützenplatz am Syltstadion einen Kanonen-Salut abfeuern. Damit verbunden ist ein Dank für die Treue und Unterstützung an die Gäste und die Sponsoren – und die Hoffnung, dass das Schützenfest 2021 wieder stattfinden kann.