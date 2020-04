Am eigenen Herd

Avatar_shz von sr

03. April 2020, 13:14 Uhr

Jetzt, wo wir alle notgedrungen zuhause sind und dort auch mehr kochen, wird wohl dieFrage häufiger aufkommen, welcher Wein passt denn eigentlich zu meinem

Zusammengebrutzelten? Spielt das überhaupt eine Rolle, oder macht ein Wein-Pairing nur Sinn bei den edlen Gerichten professioneller Köche? Es gibt ein paar Gerichte, die wohl jeder mehr oder weniger draufhat, allen voran Pasta. Das bekommen selbst Studenten im ersten Semester irgendwie auf den Teller gebastelt. Und zu behaupten, dass im Eigenheim gekochte italienische Küche keinen Wein an der Seite verdient, wäre eine Beleidigung an Generationen von hart arbeitenden Nonnas.

Der Standart ist wahrscheinlich Bolognese. Zwiebeln und Hackfleisch braten, Tomate,

Knoblauch und Möhrchen dazu und mit al dente gekochten Spaghetti vermischen.

Parmesan drüber, fertig. Ok, ich gebe zu, das ist wirklich die allerunterste Basis an Kochkunst. Aber viele werden es so und nicht viel aufwendiger machen. Und dann einen Chianti dazu wählen. Und siehe da, das passt tatsächlich ganz ok, denn der Sangiovese kommt mit der Säure der Tomate ganz gut klar. Und seine unkomplizierte Frucht komplementiert das Faschierte.

Etwas cooler allerdings wäre es doch, wenn man mal den Schritt nach oben wagt. Als

erstes brät man dazu etwas Pancetta an, bis der sein Fett auslässt. Zu diesem saftigen

Schweinefett werden nun mit gutem Salz und Pfeffer der Reihe nach klein geschnittene

Zwiebeln, Selleriestauden und Karotten gegeben. Gefolgt von Schweinehack, Rinderhack und natürlich Tomate und Mark. Und da wir nicht von Fast Food reden, muss das Ganze unter Zugabe von Wasser, Wein und Milch schön lange köcheln. Und wer es wirklich ernst meint, kauft Tagliatelle dazu.

So, nachdem unser Dinner gerade ein Upgrade bekommen hat, können wir den einfachen Supermarkt-Chianti auch sein lassen. Stattdessen schauen wir mal, was in Bologna so dazu getrunken wird. Direkt ausserhalb der Stadtmauern befindet sich nämlich das Weinbaugebiet Colli Bolognesi als Subregion der Emilia-Romagna. Und dort wird seit langem die französische Rebsorte Cabernet Sauvignon angebaut. Der ist etwas vollmundiger und kräftiger als die Sangiovesetraube und passt dadurch

hervorragend zu der fleischigen Dreifaltigkeit aus Pancetta und zweierlei Hackepeter.

Und genau wie eine gute Bolognese etwas Zeit braucht, darf es auch beim Wein gerne

ein Jahrgang sein, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.

So lässt sich jedes Gericht mitsamt dazugehörigem Wein beliebig erforschen, verbessern und variieren. Essen und Trinken gehören zu den letzten Bastionen, in denen wir uns momentan selber verwöhnen können. Also ab an den Herd und gezaubert, ab ans Telefon und bestellt, und ab auf den Wochenmarkt und frische Zutaten gekauft.

Lasst Euch und Eure Kulinarik nicht unterkriegen. Und bleibt gesund.





Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent und steht für Proben und Events bereit: nl@nilslackner.com, Tel. 0152-28759836