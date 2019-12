Sylter Zeitgeschichte : Als Rudi Dutschke auf Sylt sprach

Vor 40 Jahren starb der Wortführer der Studentenbewegung. Besuch auf Sylt im September 1967.

23. Dezember 2019, 17:39 Uhr

Vor 40 Jahren, am 24. Dezember 1979, starb eine Ikone des letzten Jahrhunderts. Rudi Dutschke wurde nur 39 Jahre alt.

Als Studentenführer forderte er in den 60er Jahren Ungeheuerliches wie die „radikale Opposition“. Und heute mag man sich wundern, dass Forderungen wie „ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und regressive Arbeit für jedermann“ damals so befremdlich klangen.

Was an seiner Vortragsform gelegen haben mag, die alles andere als ein Sonntagsspaziergang war. Eine sonderbar angestrengte Artikulation mit kompliziert verschachtelten Bandwurmsätzen prasselte auf seine Zuhörer ein.

Gleichzeitig richtete sich der damalige Protest der Studenten mit ungeheurer Vehemenz gegen die Generation der Eltern und Großeltern. In Deutschland waren sie für die Verbrechen des III. Reiches verantwortlich, in den USA für den grausamen Krieg in Vietnam.

Die neue Form des politischen Widerstands, die Dutschke etablierte, entsetzte das damalige Establishment und begeisterte die Jugend.

Der Höhepunkt der Eskalation war die Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg in Berlin am 2. Juni 1967 im Zuge der Proteste gegen den Besuch des Schahs Reza Pahlavi.

Dutschke, der nur zehn Monate später selber Opfer eines Attentats werden sollte, mobilisierte daraufhin Anti-Springer-Proteste, rief Tausende (erfolgreich) zu Sitzblockaden auf, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden, bereitete den internationalen Vietnamkongress vor und hörte „nebenbei“ Vorlesungen bei Herbert Marcuse, übersetzte Schriften von Che Guevara und arbeitete an seiner Dissertation.

In ihren Erinnerungen schreibt seine Frau Gretchen Dutschke über diese Zeit: „Rudi musste etwas schreiben. Aber er kam nicht dazu, pausenlos lenkten ihn andere ab. …. Aber eines Tages rief Klaus Rainer Röhl an. ‚Nimm dir ein paar Tage frei und verschwinde, wo sie dich nicht finden, und schreibe. Ich habe ein Haus in Kampen gemietet. Da können du und deine Frau hin.‘“ Klaus Rainer Röhl, Verleger der Hamburger Zeitschrift „Konkret“, für die Dutschke ebenfalls Artikel verfasste, kannte Sylt durch zahlreiche Urlaube und gehörte der Kampener Schickeria-Szene an.

Mitte September 1967 startete das Ehepaar Dutschke gen Norden. „Wir machten Zwischenstation in Hamburg, wo wir zum ersten Mal Ulrike Meinhof begegneten, die damals mit Röhl verheiratet war …. In Kampen wohnten wir in einer roten Backsteinhütte mit Reetdach in den Dünen zwischen verwehtem Sand und knisterndem Sandgras.“

Welcher Vermieter in Kampen wohl Dutschke als seinen Gast benennen kann?

„Ein paar Tage blieb es ruhig. Dann wurde Rudi entdeckt. Ein älterer Mann erschien und stellte sich als Peter Schilinski vor. Er vertrat eine anthroposophische Richtung, eine Alternative zu Kapitalismus und Kommunismus.“

Peter Schilinski, Jahrgang 1907, ist auf Sylt in Vergessenheit geraten. Ein extrem politisierter Anthroposoph, der durch die Bekanntschaft mit der Schauspielerin Ulle Weber auf die Insel kam. Sie hatte 1951, gerade tragisch verwitwet, die ersten Witthüs-Teestuben – damals noch am Dorfteich von Wenningstedt – gegründet. Hier lebte man bis 1964 mit weiteren Künstlern, deren Kindern, der Töpferin Janne Reckert und Mann zusammen. Mit Sicherheit die erste Kommune Deutschlands, und das in Wenningstedt!

Argwöhnisch von den Einheimischen beäugt, die oft mit staunendem Unverständnis den „Witthüslern“ mit ihrem alternativen Lebensstil, langen Haaren und seltsamen Besuchern begegneten.

Der rührige Schilinski, den die jungen Frauen in seinem Umfeld hinter vorgehaltener Hand nur „Peter Pascha“ nannten, weil die Emanzipation zwar theoretisch befürwortet aber praktisch weniger von den Frauen als von den Männern gelebt wurde, war unter anderem Herausgeber der Zeitschrift „Jedermann“, Gründer von Vielem wie „Kampfbund gegen Atomschäden“ und „Denghooger Kreis“. Er führte mit Ulle Weber regelmäßige Gesprächsabende in den Witthüs Teestuben ein. Gretchen Dutschke: „Schilinski wohnte auf Sylt und organisierte wöchentliche Diskussionsveranstaltungen. Er fragte Rudi, ob er nicht an einem solchen Gespräch teilnehmen wolle. Rudi reizte es, weil Springer einen Wohnsitz in der Nähe hatte. Damit war der Urlaub von der Politik zu Ende. …. Ein paar Tage später hatte Schilinski ein Flugblatt hergestellt: „Einladung, 20 Uhr, Hofbräuhaus, Westerland. Axel Cäsar Springer – was stört uns?“ Springer wurde auch eingeladen, um entgegnen zu können. Rudi war etwas nervös vor der Veranstaltung. Vor Unternehmern zu sprechen war er nicht gewohnt.“

Als der Wirt des Hofbräuhauses jedoch verstand, wen er sich da eingeladen hatte, zog er seine Zusage kurzfristig zurück. Anka Weber, Tochter von Ulle Weber und damals 18 Jahre jung: „Zum Glück hatten wir im Witthüs eine Kopiermaschine, denn nun mussten ganz schnell neue Flugblätter gedruckt werden.“

Veranstaltungsort wurden die Witthüs Teestuben, Ecke Braderuper / Wenningstedter Weg. Der Raum konnte die Besucher kaum alle fassen. Wer Insider war, wusste, dass Rudi Dutschke auch auf Sylt vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Anka Weber: „Die Jungs hätten an dem Abend wohl lieber das Fußballspiel gesehen, das im Fernsehen übertragen wurde.“

„Die Jungs“ übermittelten ihre Erkenntnisse gleich an die zuständigen Stellen und in den Akten darf man nachlesen, dass Dutschkes Rede mit dem Thema: „Enteignet Springer“ am 27. September 1967 um 20.30 Uhr begann und gegen 22 Uhr endete mit anschließender lebhafter Diskussion. 200 Zuhörer hatten sich eingefunden, die man als Studenten und Oberschüler identifizierte, darunter nur wenige ältere Personen.

Die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes waren vermutlich tatsächlich gelangweilt; sie monieren, dass Dutschke sich nicht an das Thema hält und zitieren nur einmal wortwörtlich den Inhalt der Rede: „Die Bildzeitung passe zum kleinen Mann. Zehn Stunden Arbeit, dann zweimal in der Woche seine Frau vergewaltigen und schließlich das aufnehmen, was die Bildzeitung ihm servierte.“

Axel Springer war im Übrigen nicht erschienen.

Schilinski erinnert sich später an diese Veranstaltung: „Nie habe ich einen Politischen erlebt, der sich so um die ihm zuhörenden Menschen bemühte wie er. Ich höre noch, wie einer unserer wütendsten Gegner in den Rundgesprächen, ein ‚realistischer Manager‘ nicht umhin konnte, in der Runde zu sagen: ‚Ich verstehe den Dutschke nicht, ich bin auch weiter ein Gegner aller Linken, aber der Junge ist ein anständiger Mensch, das steht fest, der ist anständiger als alle Politiker zusammen.‘“

Den Verfassungsschutzmitarbeitern war außerdem nicht entgangen, dass in der gleichen Nacht drei Westerländer Trafostationen der Stadtwerke mit der Parole „Enteignet SPRINGER“ in weißer Ölfarbe „beschmiert“ worden waren.

Aber offensichtlich war ihnen entgangen, dass sich diese Aktion über die ganze Insel erstreckte. Anka Weber erinnert sich: „Wir sind mit einem VW Bus über die Insel gefahren, um die Parole gut sichtbar an mehreren Stellen aufzumalen. Unser Fahrer war J. Heinecke, außer mir war noch eine junge Holländerin mit dabei. Und Rudi Dutschke zerriss sich die Hose an einem Zaun.“ (lacht).

Noch jahrelang konnte man den Schriftzug „enteignet SPRINGER“ auf dem großen Befehlsbunker der Flakstellung Blidsel auf dem Weg nach List lesen.

Knapp 200 Tage später, am 11. April 1968, wurde Dutschke in Berlin niedergeschossen. Eine Woche zuvor hatten Andreas Baader und Gudrun Ensslin in Frankfurt am Main einen Brandanschlag auf ein Kaufhaus verübt und Martin Luther King war ermordet worden, ebenso wie zwei Monate später Robert Kennedy. Das mag verdeutlichen, welche politische Sprengkraft den späten 60er Jahren innewohnte.

Unter schwierigsten finanziellen Verhältnissen lebten Dutschke und seine Familie die nächsten elf Jahre bis zu seinem Tod. Die Verfassungsschutzakten erzählen nicht nur von seinem Erzfeind Axel Springer, der auf Sylt Hof hielt, sondern auch von dessen Rivalen Rudolf Augstein. Er war es, der dafür sorgte, dass die Familie in England und später in Aarhus über die Runden kam. Ab 1970 überwies der Namensvetter monatlich 1000 Mark als „Stipendium“, das drei Jahre laufen sollte, damit Dutschke seine Dissertation fertigstellen konnte.

Jüngere Menschen verbinden mit dieser wegweisenden politischen Zeit meist nur noch einen neuen Lifestyle, der Afrofrisuren, Flower-Power-Mode, Rockmusik und Kunstperformances hervorbrachte.

Dutschke, der 1979 noch in die Bremer Grüne Liste eintrat, die als erste Grüne Partei in ein Landesparlament einzog, war sicher auch Visionär. Auf alle Fälle aber Auslöser der überfälligen Erosion eines piefig-konservativen Weltbilds.

Heute sind Patchwork-Familien, Frauen als Trägerinnen von Hosen, homosexuelle politische Entscheider und unverheiratete Eltern längst Alltag. Und – die Grünen haben sich offensichtlich auf den Weg gemacht, den Bundeskanzler eines vereinten Deutschlands zu stellen. 40 Jahre nach Dutschke...