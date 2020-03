Als der Nösse-Deich zu brechen drohte

Angesichts der Corona-Krise erinnern wir in unserer neuen Serie an vergangene Katastrophen, die Sylt erlebt und überstanden hat

Avatar_shz von ago

20. März 2020, 15:16 Uhr

Keine Frage, wir alle sind gegenwärtig mit einer Ausnahmesituation konfrontiert. Wir alle müssen persönliche Einschränkungen und finanzielle Einbußen hinnehmen. Doch mit Besonnenheit und Solidarität werden wir Sylter auch diese schwierige Phase überstehen. Dies ist auch in der Vergangenheit gelungen. In einer kleinen Serie erinnern wir an Zeiten, die die Insel nachhaltig bedrängten – angefangen von der Pestwelle bis hin zur Schneekatastrophe.

Der Spätherbst des Jahres 1981 bringt einen unerfreulichen Rekord mit sich: Mit 4,05 Metern über dem normalen Hochwasser werden in Hörnum und List bei einer schweren Sturmflut am 24. November 1981 die höchsten Pegelstände des Jahrhunderts gemessen. Die Folgen sind fatal: Der Orkan, der in Böen Stärke 14 erreicht, treibt das Meer bis zu 25 Meter tief in die Dünen hinein. Um 12.30 Uhr stoppt der Zugverkehr über den Damm, auch die Fähre bleibt im sicheren Lister Hafen. Die Straßen nach List, Hörnum und Morsum sind nun nicht mehr passierbar. Doch viel schlimmer ist: Im Sylter Osten droht der Nösse-Deich zu brechen.

Die Nachrichten, die aus den Lautsprechern der Radios dringen, verheißen nichts Gutes: „Der Landrat des Kreises Nordfriesland teilt mit: Im gesamten Gebiet herrscht eine sehr schwere Sturmflut. Deichstrecken mit nur einer Deichlinie sind erhöht überflutungsgefährdet“, schnarrt die Stimme der Rundfunksprecherin aus dem Äther. Und dann wird sie konkret: „Der Nösse-Deich in Sylt-Ost wird überspült. Für Morsum und Archsum besteht Überflutungsgefahr. Die Bewohner werden gebeten, sich für eine Evakuierung bereit zu halten und weitere Mitteilungen über NDR 2 abzuwarten. Verständigen Sie bitte auch Ihre Nachbarn.“

Es ist High Noon am Deich, an diesem Tag um 12 Uhr mittags. An mehreren Stellen schwappt das Wasser bereits über den seinerzeit knapp sechs Meter hohen Schutzwall. Die Feuerwehrmänner leisten Knochenarbeit, stützen den durchweichten Nösse-Deich mit Hunderten von Sandsäcken. Die Freiwillige Feuerwehr Archsum protokolliert: „11.53 Uhr: Wasser läuft über die Deichkrone. 12.40 Uhr: Die Zufahrtswege zum Deich werden gesperrt, da die Einsatzfahrzeuge durch Schaulustige behindert werden.“ Die benachbarte Feuerwehr in Morsum funkt an den Krisenstab im Westerländer Rathaus: „Um 12 Uhr war Wasserübertritt auf der gesamten Länge des Deichs zu beobachten. Der Deich drohte an mehreren Stellen zu brechen, die Böschung sackte teilweise ab. Unter Mithilfe der Bundeswehr wurden Sandsäcke gefüllt und an die beschädigten Abschnitte gebracht.“ Endlich sinkt der Pegel. Doch wie knapp der Wettlauf mit der Zeit war, verdeutlicht die Sylter Rundschau am nächsten Morgen: „Hätte das Hochwasser eine Viertelstunde länger angehalten, so wäre der Deich gebrochen, sagte der Deichvorsteher.“

Doch nicht nur im Osten der Insel wird man diesen Tag nicht so schnell vergessen. Ein Hörnumer erinnert sich mit Unbehagen: „Das Wasser trat über die Kaimauern des Hafens und stand einen halben Meter hoch auf der Straße. Auch die Hörnum-Odde hat schwer gelitten.“ In den Hörnumer Dünen wird eiligst die Gaststätte „Klar Kimming“ geräumt. Als sich der Sturm gelegt hat, ragt ein Teil des Gebäudes bereits über die Dünenkante hinaus, direkt daneben endet abrupt ein Bohlenweg. Die Fluten haben ihn ebenso zerschlagen wie die Strandtreppe.

Anschaulich spiegeln Auszüge aus dem Protokollbuch des Sylter Katastrophenstabes die Lage am 24. November 1981 wider: „12.15 Uhr – Funkmeldung der Feuerwehr List: Straße nach List nicht mehr passierbar. 12.19 Uhr – Feuerwehr Morsum meldet: Wasser tritt über den Deich, dessen Innenseite vereinzelt abrutscht. 13.09 Uhr – Über Rundfunk werden die Einwohner von Archsum und Morsum gebeten, sich zur Evakuierung bereit zu halten. 13.14 Uhr – Straße nach Hörnum nicht mehr passierbar. 13.19 Uhr – Strandkiosk in Hörnum rutscht von Kante ab. 15.30 Uhr – Der Bahnverkehr zwischen Sylt und dem Festland ist inzwischen eingestellt.“ Erst um 1 Uhr nachts wird der Katastrophenalarm für Sylt wieder aufgehoben. Der Sturm ist auf acht bis neun Windstärken abgeflaut.