Großbrand in List : „Als Brandursache ist alles möglich“

Nach dem Feuer in der Lister Straße Mellhörn ermittelt die Kriminalpolizei. Erste Spekulationen, dass es sich um eine Brandstiftung gehandelt habe, seien aber „absoluten Blödsinn“, sagte ein Polizist.

von Julia Nieß

09. April 2018, 17:35 Uhr

Paul Schulz war der Schock beim Anblick der meterhohen Flammen deutlich anzumerken. Der Betreuer der abgebrannten Ferienwohnungen in der Lister Straße Mellhörn wurde am Sonntagmittag von seinem Sohn informiert, dass es im Lister Süden brennen würde. „Alle vier Wohnungen, die ich betreue, brennen“, sagte er und konnte aufgrund seiner Verzweiflung nur noch bitter lächeln. Die Appartements seien bereits für die gesamte Saison an Feriengäste vermietet. „Jetzt ist nichts mehr mit Vermieten. Die Eigentümer sind informiert – und alle haben einen Schock“, so Schulz. Er müsse jetzt schauen, wie es weitergeht – erst einmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Vor Ort sorgte er zunächst dafür, dass die derzeitigen Mieter in anderen Wohnungen unterkommen.

Einen Tag nach dem Großbrand in List (wir berichteten) riecht es rund um den Einsatzort immer noch stark verbrannt. Die Feuerwehr war bis tief in die Nacht im Einsatz: „Das war ein langer Tag für uns“, sagt Einsatzleiter Ole Dethlefs von der Lister Pflichtfeuerwehr. „Wir waren mit Nachlöscharbeiten und der Brandwache bis etwa ein Uhr beschäftigt, mit allen weiteren anfallenden Arbeiten allerdings erst um halb drei fertig.“ Der Einsatz sei grundsätzlich zwar gut verlaufen, ein Feuerwehrmann habe jedoch über leichte Kreislaufprobleme geklagt und musste medizinisch versorgt werden. „Es geht ihm heute aber schon besser“, so Dethlefs.

Foto: Syltpicture

Foto: Syltpicture

Für die Feuerwehr sei der Einsatz nun abgeschlossen, nur ein Treffen mit den Beamten der Kriminalpolizei stand am Montag noch an. Diese ermittle in alle Richtungen, wie Markus Langenkämper, Polizeisprecher in Flensburg, gestern gegenüber der Sylter Rundschau erklärte.

Spekulationen, dass es sich um eine Brandstiftung gehandelt habe, bezeichnete er als „absoluten Blödsinn“, der jeglicher Grundlage entbehre. „Es kann Brandstiftung gewesen sein, es kann aber auch eine fahrlässige Feuerlegung gewesen sein oder eine ganz andere Ursache haben, da sind noch viele Optionen offen“, so Langenkämper. Die Kriminalpolizei könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen, wie und wo das Feuer entstanden sei. Brandermittler seien vor Ort und würden die Spuren auswerten. „Da es auch kein kleiner Brand war, braucht das meist ein paar Tage. Letzten Endes ist als Ursache allerdings alles möglich.“ Auch Einsatzleiter Ole Dethlefs möchte sich nicht an Mutmaßungen zur Brandursache beteiligen: „Bisher sind das alles Spekulationen, es steht noch nichts fest.“

Mehr zum Thema Großeinsatz der Feuerwehr : Reetdachhaus auf Sylt abgebrannt – zwei Millionen Euro Schaden

Im nördlichen Teil der Straße Mellhörn gab es gestern schließlich noch einen Wasserrohrbruch. Die Energieversorgung Sylt (EVS) versuchte mit Hochdruck, den Schaden zu beheben. Vermutlich habe die geplatzte Leitung mit dem Feuer zu tun, bestätigte Jan Eichhof von der EVS. Wie es genau dazu kommen konnte, sei allerdings unklar. Von einem Wasserwagen des Energieversorgers, der vor der Siedlung parkte, konnten sich die Bewohner der betroffenen Wohnungen mit Wasser versorgen. Gegen 15.30 Uhr war der Schaden repariert und das Wasser in der Straße Mellhörn konnte wieder fließen.