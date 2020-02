Alles wird anders

Avatar_shz von shz.de

21. Februar 2020, 14:15 Uhr

Veränderung ist die einzige Konstante. Das gilt für viele Bereiche des Lebens, so auch für die Weinwelt. Mittlerweile ist es für uns völlig normal geworden, dass hier auf Sylt und bei den Nachbarn auf Föhr Wein wächst. Auch ein Cabernet aus Deutschland erstaunt niemanden mehr. Es verändert sich eben alles. Doch als ich jetzt gelesen habe, dass selbst Bordeaux, eine der großen Traditionsregionen im Weinbau, seine Regularien geändert hat, war ich doch kurzfristig überrascht.

Gleich sieben neue Rebsorten wurden per Entschluss zugelassen. Zwar erstmal nur auf 10 Jahre als Versuchsanbau begrenzt und auch dürfen nur maximal 0,5 Prozent in einer Cuvée verwendet werden, aber dennoch ist dies ein absolut historischer Schritt. Schon dieses Jahr werden die ersten Rebstöcke gesetzt werden. Die Neuzugänge sind eine bunte Mischung aus neugezüchteten Rebsorten, Trauben anderer Regionen und alt vergessenen Reben. So sind zum Beispiel auch die beiden portugiesischen Sorten Touriga Nacional und Alvarinho mit dabei. Erstere wird traditionell in der Portweinproduktion verwendet, kann aber auch kräftige Rotweine ergeben. Alvarinho kennen die meisten von uns als Vinho Verde, wo sie meist für sommerlich frische Weißweine mit einer tollen Zitrusfrucht verantwortlich ist.

Alle sieben Rebsorten wurden nach bestimmten Kriterien ausgesucht. Im Fokus standen gute Resistenz gegen Schimmel bei hoher Feuchtigkeit sowie hohe Anpassungsfähigkeit bei

Temperaturschwankungen und wärmeren Perioden. Sie verkörpern die erste Vorgehensweise einer französischen Appellation im Umgang mit dem Klimawandel. Zumindest die erste Maßnahme, welche wir mitbekommen, denn im Bordelais erfolgte zwar letzten Sommer erst die Zulassung, getestet wurden die sieben Rebsorten aber schon seit etwas über 10 Jahren. Und damit ist die westfranzösische Region nicht allein. Auch andere Weinbaugebiete erforschen längst Alternativen zu den uns bekannten Trauben. So entstehen in der Champagne seit einigen Jahren auch Testfelder für sogenannte PIWIs, pilzwiderstandsfähige Neuzüchtungen. Dazu gehört auch die Solaristraube, welche bei uns auf Sylt wächst.

Wir werden es nicht verhindern können. Die Weinwelt, wie wir sie kennen, wird sich verändern. Und nicht über Generationen hinweg, sondern in absehbarer Zeit. Das klingt alles wundervoll spannend. Aber wenn man darüber nachdenkt, sollten wir es als Warnung sehen.





