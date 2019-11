Strandgut : Alles nur geklaut

In unserer Kolumne „Strandgut“ ergründet unser Autor Frank Deppe heute die wahren Ursachen des Sandverlusts an der Sylter Küste.

01. November 2019, 17:09 Uhr

Gebetsmühlenartig wird auf Sylt das Gerücht kolportiert, dass die Sturmfluten unseren Stränden den Sand rauben. Tatsache jedoch ist, dass das Meer nur spielen und ab und zu mal über die Kante respektive den eigenen Horizont gucken will. Nein, die Sandverluste haben einen ganz anderen Grund: Nach jedem Sonnenbad schleppen die Badegäste unbewusst Tausende von Sandkörnern in ihren Badetüchern und Badelatschen mit davon.

Andere wussten das schon vor uns, obwohl wir doch eigentlich stets unbescheiden deklarieren: Wo Sylt ist, ist vorn. In dem Ort Is Arutas an der Küste Sardiniens ist es so weit gekommen, dass die Touristen Matten unter ihre Handtücher legen müssen und die bewusste Mitnahme des Sandes mit Geldbußen zwischen 500 und 3000 Euro geahndet wird. „Mit jedem Handtuch kommen 100 Gramm Sand abhanden“, klagt der Bürgermeister, und oftmals wurden die feinen Körnchen in der Vergangenheit von kessen Touris gar flaschen- und kistenweise als Souvenirs geklaut.

Höchste Zeit, dass Sylt nachzieht, sonst ist es bald ein für allemal vorbei mit den Sonnenbädern an Buhne 16 und am Ellenbogen. Patrouillierende Strand-Sheriffs – an dem markanten Brust-Signet aus Förmchen und Schäufelchen weithin gut erkennbar – überwachen dann, dass auch jeder sein Handtuch schön ausschüttelt. Stichpunktartige Kontrollen am Autozug mit speziell trainierten Schnüffelhunden der Sylter DRK-Hundestaffel würden das ihrige für den Küstenschutz tun: Ertappte Übeltäter müssen pro 100 Gramm Sand umgehend zehn Meter Sandfangzäune setzen.