Neue Kolumne : Alles ist Sylt … man muss nur richtig lesen

Kabarettist Manfred Degen hat seine alte Kolumne an den Nagel hängt und etwas Neues kreiert

von Manfred Degen

05. Oktober 2018, 18:07 Uhr

Die „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung“ berichtet über die Insel Spiekeroog. Auch dort läuft der Immobilienmarkt heiß und es gibt kaum noch Wohnraum für Einheimische und Arbeitskräfte. Ein komplexes Thema, das natürlich reißerisch getitelt werden muss. Da fallen einem ja viele Möglichkeiten ein. Doch wofür hat sich der Redakteur entschieden? „Das Sylter Grauen greift um sich!“

Hmm. Ich habe den Eindruck, dass, wer für die „“Gastronomie-Zeitung“ schreibt, sich erst einmal die Birne vollknallen muss. Dann schreibt er über Spiekeroog. Und wenn anschließend der Kater ihn quält, schreibt er über „…das Sylter Grauen“.

Ganz anders die „Neue Züricher Zeitung“, ein eidgenössisches Qualitätsblatt. Die Redakteurin ist uns Syltern anscheinend sehr zugetan: „Aus der Luft sieht Sylt aus wie ein trauriger Kakadu mit großen Füßen und schlaffen, vorne überhängenden Kopffedern.“ Schönes Bild. Aber es geht weiter: „Aus der Nähe jedoch offenbart sich seine (Sylt?) putzige Schlumpfseele“. Gut, wenn man in einer Kultur großgeworden ist, wo Käse-Fondue als Nationalgericht durchgeht, dann schreibt man halt so…

In Ostrach in Schwaben war Ende September eine große Gewerbeschau. Ja und? Was geht mich das an? Weil die „Schwäbische Zeitung“ aufgeregt mitteilte, dass ein Knüller dieser Veranstaltung ein außergewöhnlicher Reisezug sei. Es ist den „Veranstaltern gelungen, den Fernverkehrszug (!) „Sylt Shuttle Plus“ für wenige Wochen in den tiefen Süden auszuleihen.“ Dieser „weißrote Zug wird nun als Farbtupfer die angebotenen Attraktionen bereichern.“ Auf dem beigefügten Foto sieht man, wie das Sylter Verkehrshindernis Richtung Hindenburgdamm rumpelt.

Liebe Schwaben: Behaltet ihn, diesen „Fernverkehrszug“. Wir würden dafür sogar was draufzahlen! Seit der Zug bei Euch ist, sind hier die Wartezeiten am Bahnübergang „Königskamp“ spürbar zusammengeschmolzen.



„Wer zügig geht, lebt länger!“ Das meldet das „British Journal of Sports Medicine“. Menschen, die flanieren, schlendern, bummeln, sich hier auf Promenaden und an Stränden bewegen, haben ein um 24 Prozent höheres (!) Sterberisiko, als wenn sie mit Schwitz-Geschwindigkeit über Boulevards huschen. Erstaunlich. Ärgerlich. Da kommen die Menschen aus den hektischen Metropolen zu uns nach Sylt, um zu entschleunigen und dann werden schlussendlich viele von ihnen in schwarzen Limousinen mit dunklen Scheiben und betreten dreinschauenden Chauffeuren heimgefahren.

Nachtrag 1: „Die Offenbarung der Sylter Schlumpfseele.“ Das wäre doch ein schöner Name für ein Sylter Restaurant. Oder für das Bordell. Oder man könnte eine verhechelte Lokomotive des Autozuges so nennen. Oder den Saunabereich der „Sylter Welle“…

Nachtrag 2: Die Triebwagen übrigens, die bis 1977 von Flensburg nach Niebüll tuckerten, wurden anschließend nach Peru entsorgt. Dort sind sie noch jahrelang über die Anden geschnauft. Das wäre doch auch eine schöne Nachfolgeverwendung für die restlichen „Sylt Shuttle Plus“. Übrigens, bei mehr als 3000 Höhenmeter verteilt der Schaffner pralle Luftballons mit reinem Sauerstoff. Die kann man sich dann - das hilft gegen die Höhenkrankheit - reinschnüffeln. Nachzulesen in „Der alte Patagonien-Express“ von Paul Theroux.