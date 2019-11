Alle Züge fallen aus

In der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember wird der Hindeburgdamm gesperrt

26. November 2019, 16:23 Uhr

Sylt | In der Nacht von Sonntag, 8. Dezember, auf Montag, 9. Dezember, ist es aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten auf der Marschbahnstrecke (wir berichteten) erforderlich, den Hindenburgdamm komplett zu sperren, sodass alle Züge ausfallen müssen.

Die letzte Verbindung von Niebüll nach Westerland verkehrt am Sonntag, 8. Dezember, um 17.21 Uhr sowie die erste am darauffolgenden Montag, 9. Dezember, um 4.31 Uhr. Von Westerland nach Niebüll fährt der letzten Zug am 8. Dezember um 17.07 Uhr sowie der erste am Montagmorgen des 9. Dezember um 4.22 Uhr. Für den Abend des 8. Dezember wird ein Ersatzverkehr mit Bussen und einer Fähre über Dänemark einrichtet.