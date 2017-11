Lichterglanz und Glühweinduft : Alle Weihnachtsmärkte auf Sylt

vergrößern 1 von 1 Foto: sr 1 von 1

von Sabine Fleischmann

erstellt am 17.Nov.2017 | 17:16 Uhr

Was ist schöner, als bei Kerzenlicht, frischem Gebäck und festlicher Dekoration die Advents- und Weihnachtszeit zu genießen? Eigentlich nur ein Bummel über den Weihnachtsmarkt. Auf den Sylter Adventsmärkten findet man zwischen Glühwein und Bratwurst auch immer , kreative und praktische Geschenkideen. Weil der vierte Advent diesmal auf den Heiligabend fällt, an dem die meisten Geschäfte geschlossen sein werden, starten viele Märkte in diesem Jahr früher.

November-Märkte

Am Sonntag, 19. November veranstaltet der Guttempler-Hausverein im Borrigwai 10 in Tinnum einen Adventsmarkt. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr kann nach Herzenslust gestöbert werden. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien gesorgt. (Guttempler-Adventsmarkt, 19. November, 11 bis 16 Uhr, Borrigwai 10, Tinnum)

Eine Woche vor dem ersten Advent wird die Adventszeit traditionell im Inselosten eingeläutet. Am 25. November kann man ab 11 Uhr im Gartencenter Harms in Keitum Adventsgestecke und Kränze kaufen, sich mit Tannengrün und Pflanzen eindecken und bei Bratwurst, Waffeln und Glühwein einen gemütlichen Schnack mit Familie Harms halten. Bis 17 Uhr hält das Gartencenter seine Gewächshäuser geöffnet.(Adventsausstellung im Gartencenter Harms, 25. November, 11 bis 17 Uhr, Koogstraße 3, Keitum)

Nur ein paar Meter weiter kann das vorweihnachtliche Shopping weitergehen, denn Familie Andersen lädt am 25. und 26. November zum Scheunenmarkt in die Landschlachterei Keitum ein. Hier geht es herzhaft zu, denn der Grill verbreitet den Duft von Würsten und Sylter Rindfleisch. Als Nachtisch gibt es Waffeln und Kuchen samt Glühwein und Punsch. In der Scheune gibt es allerlei Geschenkideen und kreatives Handwerk. (Scheunenmarkt in der Landschlachterei, 25.November 11 bis 18 Uhr, 26. November 12 bis 17 Uhr, Bäderstraße 2, Keitum)

Im Nachbardorf Archsum verwandelt sich das Restaurant „Alte Schule“ am 25. und 26. November wie gewohnt in das „Archsumer Weihnachtsstübchen“. Dieser kleine Markt punktet mit seiner behaglichen Atmosphäre, in der man Geschenke, Gebäck, selbstgemachte Marmeladen und Liköre, Fensterbilder, Stricksachen und vieles mehr entdecken kann. Unicef Sylt wird eine große Auswahl an Grußkarten bereit halten und der Rotary Club hält wieder seinen Adventskalender parat, mit dem man Gutes tun und gewinnen kann. Und garantiert kommt man hier auch dem traditionellen Sylter Weihnachtsbaum, dem Jöölboom, auf die Spur, dessen Figuren interessante Geschichten erzählen. Am Sonntag um 15 Uhr schaut der Weihnachtsmann vorbei. (Archsumer Weihnachtsstübchen, 25. und 26. November jeweils von 11 bis 17 Uhr, Alte Schule Archsum)

Erster Advent

Zum ersten Mal lädt das Johanniter-Haus in Westerland zu seinem Weihnachtsmarkt ein. Am Freitag, 1. Dezember soll es in der Zeit von 15 bis 18 Uhr so richtig gemütlich werden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Interessierte, die gegen eine Kuchenspende selbsterstellte Basteleien oder Handarbeiten anbieten wollen, können sich unter Tel. 9950604 anmelden. (Johanniter-Markt, 1. Dez., 15 bis 18 Uhr, Wenningstedter Weg 66, Westerland)

Seit 34 Jahren hingegen gibt es die Jööltir ön Muasem, den Morsumer Weihnachtsmarkt. Wie gewohnt, erstrahlt Morsum an drei Tagen im weihnachtlichem Glanz. Die Aussteller präsentieren Handarbeiten, weihnachtliche Dekoration, Kunsthandwerk, Antikes, Puppen, Glaskugeln, Schmuck und vieles mehr. Bei der Tombola kann jeder sein Glück herausfordern und beim Büchermarkt der Morsumer Kulturfreunde nach Leseschätzen suchen. Am Sonnabend und Sonntag stehen die kleinen Gäste im Vordergrund, denn dann gibt es zwischen 14 und 17 Uhr jede Menge Spiel und Spaß beim Backen und Basteln, bei der Rallye oder mit dem Weihnachtsmann (jeweils 16 Uhr). Draußen vor der Tür kümmert sich die Budenstadt mit ihrem vielfältigen Angebot um die leiblichen Genüsse, die auch nach 18 Uhr zum gemütlichen Beisammensein einlädt. Am Sonnabend ab 17 Uhr sogar mit Live Musik von der Band „Die Melker“ und am Sonntag ab 14 Uhr mit dem Westerländer Musikverein. (Jööltir ön Muasem, 1. bis 3. Dezember, Freitag 14 bis 22 Uhr, Sonnabend 11-22 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr. Markt bis 18 Uhr, Hüttendorf täglich bis 22 Uhr. Muasem Hüs, Morsum.)

In Keitum veranstaltet der Verein „Kulturhaus Sylt e.V.” am 2. und 3. Dezember von 10 bis 17 Uhr seinen Weihnachtstreff im Friesensaal. Nah am Watt gelegen, ist der festliche Friesensaal unter Reet der ideale Ort für Weihnachtliches und Dekoratives. Um 11 und 15 Uhr findet außerdem im Foyer eine Aufführung des historischen Papiertheaters von Heike Schaufuß aus Hamburg statt. Zu sehen ist „Der kleine Stern“, eine zauberhafte Begegnung mit bekannten und ungewöhnlichen Figuren und Geschichten. Wer bei diesem Markt noch mitmachen möchte, um selbstgemachte Dinge, Kunsthandwerk oder Baumschmuck zu verkaufen, kann jetzt noch schnell einen Stand mieten (beide Tage 50 Euro, Aufbau Sonnabend von 10-12 Uhr), Anmeldung bei jutta_thomsen@web.de. (Weihnachtstreff im Friesensaal, 2. und 3. Dezember, Sonnabend 12 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr, Am Tipkenhoog 14a, Keitum)

Der Weihnachtsmarkt in List öffnet ebenfalls vom 2. bis 3. Dezember seine Tore in der Sporthalle der ehemaligen Schule. Hier findet man Kunsthandwerk, selbstgemachte Marmeladen, Kerzen, Genähtes und Gestricktes. Selber Wolle spinnen, flechten und basteln können die kleinen Gäste an beiden Tagen mit dem Team des Erlebniszentrums Naturgewalten und der Söl’ring Foriining. Die kleinen Tänzerinnen des Heimatvereins treten am Sonnabend um 16 Uhr auf. Ein Highlight für die Kinder ist auch das Backen mit Kurdirektor Boris Ziegler am Sonntag ab 13.30 Uhr. Am Sonntag findet von 11 bis 12 Uhr ein Gottesdienst statt. (Lister Weihnachtsmarkt, 2. und 3. Dezember, Sonnabend 13 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr, Alte Grundschule, Landwehrdeich 1, List)

An allen Adventswochenenden kann man in Westerland Adventszauber in den Holzbuden rund um das Hotel Jörg Müller erleben. Von freitags bis sonntags werden nicht nur Köstlichkeiten geboten, sondern auch Weihnachtsschmuck, Spielzeug und Handwerkskunst. Ein Karussell dreht für die kleinen Gäste seine Runden. Der Markt von Jörg Müller beginnt bereits am 22. November und geht bis Ende Dezember. (Adventszauber, 22. und 23. November (15 bis 20 Uhr) und an den Adventswochenenden; freitags und sonnabends 15 bis 20 Uhr, sonntags von 14 bis 20 Uhr. Heiligabend 12 bis 14.30 Uhr; 25. bis 30. Dezember 13 bis 16 Uhr. Hotel Jörg Müller, Süderstraße 8, Westerland)

Zweiter Advent

Wenn die zweite Kerze brennt, ist es Zeit für den Weihnachtsmarkt in Kampen, der das „Kaamp Hüs“ in einen Weihnachtstraum für Klein und Groß verwandelt. Stimmungsvoll dekoriert bieten die Räume auf zwei Etagen Platz für rund 40 Aussteller, die ein Angebot aus der Region bieten: Schmuck, Deko- und Kunstobjekte, Gestricktes und Besticktes, Geschenk- und Weihnachtsartikel aller Art, Malereien und inseltypische Produkte, z. B. aus Sylter Rosen, Schafwolle oder Strandgut, aber auch die klassischen Holzfiguren aus dem Erzgebirge sind zu erwerben – so kann für jeden Geschmack und Geldbeutel das passende Weihnachtsgeschenk gefunden werden. Im Außenbereich steht man unter Heizstrahlern bei Musik, Punsch, Grünkohlsuppe, Bratwurst und Futjes gemütlich zusammen. Währenddessen können sich die kleinen Besucher am Sonnabend ab 13 Uhr auf das Kinderprogramm freuen: Nach dem Basteln mit Kati und Tini im 1. OG. wird um 16 Uhr der Weihnachtsmann erwartet. Ein weiteres Highlight erwartet die Kleinen am Sonntag ab 13 Uhr, wenn es unter Anleitung des Kampener Künstlers Thomas Landt kreativ und kunstvoll wird. Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen, mit einem Linoldruck Tapeten für das Kinderzimmer oder Geschenkpapier zu kreieren. Ab 15 Uhr können sie dann in Feuerwehrfahrzeugen durch das Dorf sausen. (Kampener Weihnachtsmarkt, 8. bis 12. Dezember, Freitag 15 bis 19 Uhr, Sonnabend 11 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 17 Uhr, Kaamp Hüs, Hauptstrasse 12, Kampen)

Alljährlich findet am zweiten Advent, also am 10. Dezember, auch der Adventsmarkt im Schulzentrum Sylt in Westerland statt. Hier werden zwischen 11 und 18 Uhr ausschließlich selbstangefertigte Artikel angeboten. Die privaten Aussteller und Schüler haben so manches vorbereitet: gebrannte Mandeln und Marmeladen, Gestricktes und Gehäkeltes, Dekoratives und Köstliches. Natürlich lockt hier die traditionelle große Tombola, mit deren Erlös sich die 10. und 12. Klassen ihre Abschlussbälle finanzieren. Tradition hat auch der Stand des Vereins „Padrino“, der mit Alpaka-Wollpullovern aus Peru für die Unterstützung einer Schule in Sullana (im Nordwesten Perus) und verschiedener Ausbildungsprojekte sorgt. Neben der Mensa mit ihrer Kuchentheke wartet der Büchermarkt auf Leseratten. (Weihnachtsmarkt im Schulzentrum, Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Tonderner Straße 12, Westerland.

Dritter Advent

Am letzten Adventswochenende vor dem Fest lädt der Kampener Unternehmerverein zu seinem vierten „Winterzauber“ ein. Vom 16. bis 23. Dezember sowie vom 26. bis einschließlich 30. Dezember findet täglich von 12 bis 20 Uhr im Garten zwischen zwischen Galerie Herold und „Roma e Toska“ der „Winterzauber“ statt. Auch für die Unterhaltung der Kleinen wird gesorgt sein. (Winterzauber in Kampen, 16. bis 23. Dezember und 26. - 30. Dezember, 12 bis 20 Uhr zwischen Galerie Herold und „Roma e Toska“.)

Am dritten Advent weihnachtet es im Inselsüden, wenn am 16. und 17. Dezember der Hörnumer Weihnachtsmarkt stattfindet. Gut geschützt in der Hörnumer Feuerwehrwache wird zwischen 11 und 19 Uhr zum Bummeln und Genießen eingeladen. Kleine Gäste können mit dem Verein Kinder- und Jugendhaus Geschenke für Mama und Papa basteln, und zwar an beiden Tagen zwischen 12 und 18 Uhr. Musikalische Unterhaltung gibt es vom Chor „Herztöne“, der am Sonnabend um 17 Uhr auftritt. Der Besuch des Weihnachtsmanns steht am Sonntag um 16.30 Uhr an. Für Getränke und Speisen, wie Rübenmus oder Linsensuppe, ist gesorgt und die Handwerker stellen „Kunst und Kurioses“ aus. (Hörnumer Weihnachtsmarkt in der Feuerwache, 16. und 17. Dezember, Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 19 Uhr, Rantumer Str. 20, Hörnum

