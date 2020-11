Alle Jahre wieder – nur 2020 nicht

Gesamtinsular werden die Veranstaltungen zu Weihnachten und Silvester abgesagt/ Wo die Gäste sich dann aufhalten, ist unklar

06. November 2020, 17:38 Uhr

Sylt | In diesem Jahr ist alles anders. Gemütliches Schlendern über Weihnachtsmärkte mit Punschgeruch in der Nase und Weihnachtsmusik in den Ohren wird es 2020 auf Sylt nicht geben. Darin sind sich alle Inselgemeinden einig. Weder Weihnachtsbuden noch -märkte können stattfinden, Weihnachts- und Neujahrsbaden sowie sämtliche Silvesterveranstaltungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, wie kürzlich auf der Homepage der Gemeinde Sylt unter dem Hashtag #SyltHältZusammen bekanntgegeben wurde. „Wir bitten um Verständnis – es geht um unser aller Gesundheit. Darum unsere Empfehlungen: Feiern Sie Weihnachten und den Jahreswechsel – aber in diesem Jahr nur mit der eigenen Familie in den eigenen vier Wänden“, heißt es dort weiter.

Wirklich überraschend kommen diese Maßnahmen in Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehen nicht. So wurde der Wintermarkt, der seit 2018 am Platz Neue Mitte in Westerland stattfindet, bereits am 22. September mit einer deutlichen Mehrheit in der Hauptausschusssitzung abgelehnt. Dabei hatten die Mitglieder des Westerländer Ortsbeirates sich im Juni über den Wintermarkt beraten und sich klar für eine dritte Auflage ausgesprochen. Der ausschlaggebende Grund für die endgültige Absage der Veranstaltung gut drei Monate später war der Schutz von Syltern und Gästen vor dem Corona-Virus (wir berichteten).

Die Veranstaltungsleiter und Tourismusdirektoren der Insel sowie Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehren hatten den Entschluss bereits vor dem jetzigen „Lockdown light“ getroffen, wie Elke Wenning, Veranstaltungsleiterin von Wenningstedt-Braderup berichtet. Auch sie betont: „Es war wirklich eine gesamtinsulare Entscheidung, die von allen getragen wird.“ Schließlich könne man es dieser Tage nicht verantworten Großveranstaltungen durchzuführen.

Ein wenig Wehmut schwingt allerdings doch mit, gerade wenn sie an die Silvesterparty denkt, die wie alle anderen Veranstaltungen ebenfalls entfällt. „Die ganze Kliffmeile ist abgesagt“, erzählt sie gegenüber unserer Zeitung. „Als Veranstalterin habe ich natürlich Bedenken wie wir die Promenade sichern, denn die Insel wird über die Feiertage dennoch voll sein.“ Damit thematisiert sie eine Herausforderung mit der sich auch die Geschäftstreibenden in Westerland konfrontiert sehen. Bereits Anfang Oktober erreichten die Redaktion der Sylter Rundschau besorgte Anfragen, wo die Menschen sich denn aufhalten sollten, falls die Strände der Insel in der Silvesternacht wirklich gesperrt werden würden. Denn da davon auszugehen sei, dass Gäste trotzdem zum Feiern in Westerland zusammenkämen, würden sie sich dann eng an eng in der Fußgängerzone drängeln. Diese Herausforderung wird sich sicher nicht nur Westerland stellen müssen, sondern alle Orte der Insel. Wie die Ordnungskräfte mit ihr umgehen, ist bislang nicht bekannt. Zu hoffen wäre natürlich, dass die Gäste und Insulaner sich verantwortungsbewußt an die Corona-Regeln halten.

So ganz müssen die Gäste und Insulaner auf Feiertagsstimmung allerdings nicht verzichten. So findet in Morsum die Jööltir in diesem Jahr immerhin als Anleuchten statt. Und im Kursaal³ können zwischen den Jahren – vorausgesetzt die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie machen es zulässig – zwei Abendveranstaltungen besucht werden. Jo Bohnsack und Jörg Knör gastieren am 29. und 30. Dezember auf der Insel.