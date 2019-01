Alle Jahre wieder: DB-Autozug erhöht Preise

Seit 1. Januar verlangen die Deutsche Bahn und auch die Syltfähre mehr Geld für den Pkw-Transport nach Sylt

von Anja Werner

22. Januar 2019, 12:47 Uhr

„Das einzig Zuverlässige der Bahn ist ihre Unzuverlässigkeit“, spottete Bürgervorsteher Peter Schnittgard (CDU) in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Gemeinde Sylt. Kritiker könnten auch sagen: Das einzig Zuverlässige ist die jährliche Preiserhöhung. Zum Jahresbeginn hat die Deutsche Bahn ungeachtet der RDC-Konkurrenz wieder an der Preisschraube ihres roten Autozugs gedreht. Die Hin- und Rückfahrt liegt nun bei 98 Euro. Ob am 1. Januar 2020 die 100-Euro-Grenze geknackt wird?

Zwölf Monate zuvor war der DB-Ticketpreis für Pkw ebenfalls um zwei Euro auf 96 Euro gestiegen, der Preis für die einfache Fahrt von 54 auf 55 Euro. Kunden mit Dauerwohnsitz und Pkw-Zulassung auf Sylt zahlen bei der DB ungefähr die Hälfte: 49 statt bisher 48 Euro für die Hin- und Rückfahrt und 28,50 statt 28 Euro für die einfache Fahrt.

Zwölf Fahrten für den Preis von zehn ist nach wie vor das Motto bei der DB-Stammkarte. Die Zwölferkarte für die Insulaner verteuert sich daher wiederum um fünf Euro und kostet nun 245 statt 240 Euro. Damit lässt sich der Preis pro Überfahrt auf 20,42 Euro drücken. Die Zwölferkarte ist 13 Monate gültig.

Die Konkurrenz vom blauen Autozug ist etwas günstiger. Als RDC am 18. Oktober 2016 an den Start ging, gab es nur einen Aktionspreis für alle Kunden – 25 Euro pro Überfahrt. Am 14. November 2016 stieg der Normalpreis für die Hin- und Rückfahrt für Auswärtige auf 80 Euro, mittlerweile liegt er bei 93 Euro oder 81 Euro mit Stammkundenkarte. Die Einzelfahrt steht bei RDC mit 52 Euro in der Preisliste.

Preiserhöhungen gab es bei RDC zum Jahresbeginn 2017, 2018 und zuletzt zum Fahrplanwechsel am 18. November 2018.

Insulaner mit Hauptwohnsitz auf Sylt, deren Auto ebenfalls hier angemeldet ist, bezahlen 27 Euro für die einfache Fahrt und 47 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Mit einer Stammkundenkarte sind es jeweils zwei Euro weniger. Eine Zehnerkarte für den blauen Autozug kostet bei RDC 199 Euro und ist zwölf Monate gültig – damit sinkt der Preis pro Überfahrt auf 19,90 Euro. Die Differenz von 52 Cent zum billigsten DB-Tarif dürfte aber für die meisten Sylter immer noch kein Grund sein, auf den nächsten blauen Autozug zu warten.

Allerdings bekommen Insulaner mit Stammkundenkarte beim Blauen mittlerweile automatisch nach zehn Fahrten in den Genuss der Vergünstigung – dazu müssen sie keine Zehnerkarte mehr vorab kaufen. Ihnen wird die Differenz gutgeschrieben – auch nach mehr als zwölf Monaten.

Wer darüberhinaus noch die Mitgliedschaft im Verein Sylter Unternehmer nachweist, zahlt für zehn Fahrten genauso viel wie Ende 2017: 190 Euro.

Der Preis für Insulaner und Vielfahrer habe sich seit zwei Jahren praktisch nicht verändert, betont RDC-Pressesprecherin Meike Quentin. Die Preiserhöhungen beträfen vor allem Autofahrer, die nur gelegentlich am Schalter ein Ticket kaufen. Billiger geht es sowieso bei der Onlinebuchung auf der RDC-Internetseite – dort werden je nach Auslastung Preise ab 19,90 Euro aufgerufen.

Viele Sylt-Fans, die mit dem eigenen Auto anreisen wollen, nehmen aber den Umweg über Dänemark in Kauf und fahren mit der Syltfähre der Röm-Sylt-Linie. Doch auch dort gab es zum 1. Januar 2019 eine Preiserhöhung, genauso wie am 1. Januar 2018. Die Hin- und Rückfahrkarte für Auswärtige kostet nun 83 statt 81,50 Euro. Wer am selben Tag an- und abreist, muss 73 statt 72 Euro zahlen.