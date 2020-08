Alle Herausforderungen gemeistert

Im Rahmen des Sommerferien-Projektes der Gezeiten Tanz Company fanden am vergangenen Wochenende Open-Air-Shows statt

Avatar_shz von shz.de

03. August 2020, 18:29 Uhr

Keitum | Herausfordernde Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen. Dieser Grundsatz gilt für die Gezeiten Tanz Company Sylt ebenso wie für alle anderen Bereiche des Alltags.

Vor zwölf Jahren rief Gemeindejugendpfleger Holger Bünte das Sommerferien-Tanzprojekt gemeinsam mit Birte Wieda ins Leben und holte dafür die Choreografin Suheyla Fewer aus Köln auf die Insel. Gemeinsam mit ihrem Co-Trainer und ehemaligen Schüler Dennis Gierga stellte sie auch in diesem Jahr wieder eine erstklassige Tanzshow für insgesamt 26 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf die Beine, die aufgrund der Corona-Pandemie aber etwas anders ausfallen musste als in den Jahren zuvor.

Distanz war zentrales Thema des Tanzprojektes, das am vergangenen Sonnabend und Sonntag unter dem Namen „Chance of Challenge“ in zwei großartigen Open-Air-Shows gipfelte: Sowohl zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim 14-tägigen Training als auch zwischen den Zuschauern, die in diesem Jahr auf 120 Personen je Aufführung begrenzt waren. Distanz aber auch als Hauptmotiv der Tanzperformances: Die Maske und der symbolisch begrenzende Rahmen waren wiederkehrende Stilmittel der Aufführungen, die in diesem Jahr in der Keitumer Arena stattfanden.

Eine wunderschöne Kulisse, die für das Tanzprojekt choreografisch voll ausgenutzt wurde: Sowohl die großen Betonstufen als auch die Wiese inmitten der Arena dienten als Bühne, die von den Tänzerinnen und Tänzern hingebungsvoll, authentisch und mutig mit Leben gefüllt wurde. Distanz mag schützen, wenn es um ein Virus geht, aber die Tanzchoreografien beispielsweise zum Thema der „Black Lives Matter“-Bewegung zeigte: Sie kann auch schmerzen, wenn sie als soziale Ausgrenzung daherkommt. Oder wenn zwei sich näherkommen, aber nie ganz zueinander finden, wie der Pas de deux zweier junger Männer zeigte.

Diese Spannung aus Einsamkeit und Zusammengehörigkeit ließ auch das Publikum nicht kalt: „Bei einigen habe ich Tränen gesehen“, freute sich eine sichtlich erleichterte Suheyla Fewer zum Schluss. Ebenso erleichtert wirkte auch Schulsozialarbeiterin Klara Ringele, die den Abend gesanglich begleitete und das Projekt selbst gemeinsam mit Holger Bünte ehrenamtlich unterstützte. Im nächsten Jahr möchte Choreografin Suheyla Ferwer die Tänzerinnen und Tänzer gern wieder auf einer richtigen Bühne sehen. Dann soll im Alten Kursaal ein Mehrgenerationenprojekt von sechs bis 86 Jahren aufgeführt werden. Einen prominenten Tänzer hat sie für 2021 bereits gewinnen können: Bürgermeister Nikolas Häckel, in diesem Jahr Schirmherr der Veranstaltung, hat für einen Gastauftritt zugesagt.