Streit um Sylter Kulturdenkmal : Alle an einem Tisch

Am Dienstag findet ein Treffen von Betroffenen und Fachleuten zu dem geplanten Bauprojekt am Denghoog statt.

von Pierre Boom

10. Juni 2019, 20:36 Uhr

Wenningstedt | Wie geht es weiter mit dem umstrittenen Bauprojekt am Denghoog? Wird in unmittelbarer Nähe der über 5000 Jahre alten Megalith-Grabanlage tatsächlich ein neues Gebäude mit umfangreicher Unterkellerung errichtet? Dürfen dafür schwere Baufahrzeuge den kleinen, nord-östlich gelegenen Rad- und Gehweg nutzen? Und wird dann der Sylter Heimatverein Sölring Foriining das Steinzeitgrab wie angekündigt aus Sicherheitsgründen für Besucher schließen?

Antworten auf diese und andere wichtige Fragen sollen ein Vor-Ort-Termin sowie ein anschließender Runder Tisch erbringen, an denen erstmals alle „Akteure“ des seit Wochen heiß diskutierten und sogar von einer Demonstration begleiteten insularen Reizthemas teilnehmen werden.



Runder Tisch ist breit aufgestellt





Auf Einladung des schleswig-holsteinischen Ombudsmanns für Denkmalschutz treffen sich am heutigen Dienstag Repräsentanten der Sölring Foriining, in dessen Besitz sich die historische Grabanlage befindet, mit Vertretern der Kommune Wenningstedt und des Gemeinderats, dem Leiter des Fachbereichs Bauen des Kreises Nordfriesland, zwei Experten des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein (ALSH) sowie dem Architekten und einem Rechtsanwalt des Bauherrn.

Bereits im Vorfeld des Treffens erklärte Stefanie Klooß, Leiterin der zuständigen Abteilung des Landesamtes, in einem Schreiben an Wenningstedts Bürgermeisterin Katrin Fifeik, dass eine Gefährdung der Denkmalsubstanz aus Sicht ihrer Behörde „derzeit nicht zu erkennen“ wäre. Das ALSH würde das Bauvorhaben gemäß archäologisch-fachlichen Vorgaben prüfen und eine denkmalrechtliche Genehmigung mit den nötigen Auflagen versehen. Dies beinhalte alle Maßnahmen, um die Standfestigkeit des Denghoog zu erhalten und dessen „etablierte touristische Nutzung auch weiterhin zu sichern“.

Für den Neubau selbst aber würde eine denkmalrechtliche Genehmigung zu erteilen sein. Grundlage dafür sei bereits der Bestandschutz – aber „selbstverständlich werden Mitarbeiter des ALSH die Bauarbeiten begleiten“, so Stefanie Klooß.

Die Errichtung einer speziellen Schutzzone um die Megalithgrabanlage, wie von Bürgermeisterin Fifeik beantragt, würde jedoch keine Verbesserung im Sinne des Denkmalschutzes bringen, so die Archäologin. Der Denghoog genieße schon seit seiner erstmaligen Eintragung in das Denkmalbuch im Jahr 1971 rechtlich gesehen den höchstmöglichen Schutz.

Abschließend betont Stefanie Klooß: „Das ALSH wird den Antrag für das Bauvorhaben sorgfältig prüfen. Unser Ziel ist es, das Megalithgrab Denghoog vor jeglichem denkbaren Schaden zu bewahren.“





SWG fordert: „Schützt den „Denghoog!“





Zum Thema „Denghoog“ meldet sich auch die Sylter Wählergemeinschaft zu Wort: „In der Gemeinde Sylt wurden bereits Bauvorhaben durch das Archäologische Landesamt in Kiel versagt, weil die ‚Sichtachse‘ auf ein denkmalgeschütztes Gebäude beeinträchtigt wurde – zum Beispiel die Schaffung von bezahlbarem Dauerwohnraum auf dem ehemaligen Areal der Grundschule in Morsum“, erklärt der SWG-Fraktionsvorsitzende Mario Pennino. „In Wenningstedt haben wir ein Steinzeitgrab, welches unter Fachleuten zu den bedeutendsten Steinzeitgräbern in Nordeuropa zählt. Diese über 5000 Jahre alte Megalithanlage liegt direkt neben der Friesenkapelle und ist als Teil der Menschheitsgeschichte von hoher Bedeutung.“

In unmittelbarer Nähe solle jetzt ein Bauvorhaben eines Investors durchgeführt werden. Im Denkmalschutzgesetz heiße es jedoch, die Eigentümer eines Denkmals hätten dieses vor Gefährdung zu schützen, so Pennino weiter. Jeder solle selbst beurteilen, ob bei den „Geschützen“ von LKW und den Belastungen so eines Vorhabens für den Grund und für die Umgebung eine Gefährdung gegeben sein könnte.

„Die Sylter Wählergemeinschaft spricht sich vehement für den Schutz des Denghoog aus und fordert das archäologische Landesamt auf, seine Haltung zu dem Bauvorhaben grundlegend zu überdenken – Denkmalrecht vor Baurecht!“

„Sollte das Kulturdenkmal durch das geplante Bauvorhaben beschädigt oder aus Sicherheitsbedenken nicht mehr begehbar werden, sind wir alle dafür verantwortlich“, erklärt der SWG-Fraktionsvorsitzende. „Die einen mehr , die anderen weniger!“



Online-Petition zur Rettung des Denghoog





Noch eine Woche, bis zum 17. Juni, läuft die Frist für eine Online-Petition des Heimatvereins Sölring Foriining zur Rettung des Denghoog, die sich an Karin Prien, die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, richtet.

Weitere Infos und die Möglichkeit, direkt abzustimmen oder auch Unterschriftenlisten zu laden, gibt es im Netz auf www.openpetition.de/petition/online/rettet-das-steinzeitgrab-denghoog-geplanter-neubau-gefaehrdet-5-000-jahre-altes-sylter-denkmal.