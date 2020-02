Sylter Kommunalpolitik : Alkoholverbot im Rathauspark?

Beschwerden über Saufgelage beschäftigen den Hauptausschuss der Gemeinde Sylt.

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 16:56 Uhr

Westerland | Sylter und Pendler, die in den Sommermonaten ein gemütliches Feierabendbierchen im Rathauspark genießen und frisch vermählte Paare, die mit einem Sektempfang in ihre Hochzeitsfeier starten – es gibt sicherlich Gründe für Alkoholgenuss im Rathauspark. Demgegenüber stehen aber Beschwerden über Betrunkene, die Passanten belästigen und „Saufgelage, für die unsere Gäste und Einwohner kein Verständnis haben“, meinte Holger Flessau (CDU), Vorsitzender des Hauptausschusses der Gemeinde Sylt, auf der jüngsten Sitzung.

Der gleichen Meinung war Kay Abeling (CDU): „Gerade ältere Damen meiden in jüngster Zeit den Park, um unangenehmen Begegnungen aus dem Weg zu gehen.“ Ähnlich die Situation im Parkhaus am ZOB: Dort mag Abeling als „Normalbürger“ nur noch höchst ungern sein Auto parken. Doch reicht das für ein Alkoholverbot an Brennpunkten wie Rathauspark, Bahnhofsvorplatz und Parkhaus?

Ebenfalls eingeladen war Dieter Johannsen, der die Situation am Rathausplatz als unproblematisch einschätzte: „Wir haben dort 2019 insgesamt 14 Einsätze gehabt“, rechnete der Sylter Polizeichef vor. „Darunter waren vier Einsätze ohne Feststellung, zwei Körperverletzungen und eine Beschwerde wegen eines zu lauten Rasensprengers.“ Ungeklärt sei indes die Dunkelziffer, so Flessau: „Es gibt viele Vorfälle, die gar nicht gemeldet werden.“ Dennoch: Nach Ansicht des Polizeichefs treffe ein Alkoholverbot die Falschen, und „wenn es dabei um alkoholbedingte Einsätze geht, müssten wir die ganze Paulstraße zur Alkoholverbotszone machen.“

Gabriele Gotthard vom Ordnungsamt warf ein, dass man den Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen ohnehin nicht ohne triftige Begründung verbieten könne, „und dafür reicht die Zahl der gemeldeten Vorfälle bei weitem nicht.“ Weitere Bedenken kamen von Holger Weirup (SPD): „Verbote nützen nur etwas, wenn sie auch kontrollierbar sind und durchgesetzt werden, sonst erweisen sie sich als zahnloser Tiger wie schon das Möwenfütterungsverbot.“ Peter Erichsen (SSW) fürchtete, das Problem mit einem Verbot nur zu verlagern: „Wer weiß, wo die Leute dann hingehen.“

Also was tun? „Unsere Möglichkeiten, die wir abgestimmt mit dem Ordnungsamt leben, sind völlig ausreichend“, versicherte der Polizeichef. Sprich: „Platzverbot und, als Steigerung bei Nichtbeachten, eine Nacht in der Zelle.“ Ein Bußgeld sah er ebenso kritisch wie eine Überwachungskamera: „Bei den heutigen Datenschutzanforderungen ist es nur noch dann möglich, einen Ort mit der Videokamera zu überwachen, wenn eine ständige Gefahr für Leib und Leben besteht.“ Und das Bußgeld? „Die Klientel, von der wir sprechen, hat meist ohnehin kein Geld.“

Stattdessen riet Johannsen, den Trinkern ihren Aufenthalt durch bauliche Maßnahmen wie helles Licht so ungemütlich wie nur möglich zu machen, „und alle Vorfälle der Polizei zu melden.“ sc