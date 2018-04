Extrem selten : Sensation auf Sylt: Albatros fliegt wieder über die Insel

Der von Insulanern „Albert Ross“ genannte Vogel wurde im Schutzgebiet am Rantumbecken gesichtet.

von Pierre Boom/dpa

05. April 2018, 12:48 Uhr

Sylt/Kiel | Es ist eine kleine ornithologische Sensation: Ein Schwarzbrauenalbatros ist am Mittwoch erneut auf Sylt gesichtet worden. „Wir gehen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es derselbe Vogel ist. Nach unserer Kenntnis sind nur zwei bis drei Schwarzbrauenalbatrosse in Europa unterwegs.

Sichtungen erfolgten an den Küsten von Spanien bis hinauf nach Norwegen sowie auf den britischen Inseln“, erläutert Sebastian Conradt vom Verein Jordsand. „Ob es sich um ein weibliches oder ein männliches Tier handelt, können wir leider nicht genau sagen.“

Der Vogel sei am Mittwoch um 16.33 Uhr im Schutzgebiet am Rantumbecken auf Sylt von mehreren Beobachtern gesehen worden. In den vergangenen Jahren habe sich vermutlich immer wieder derselbe Schwarzbrauenalbatros in den Schutzgebieten des Vereins auf Helgoland und Sylt gezeigt. Seit November 2017 sei er aber nicht mehr in Europa gesehen worden.

Auf Sylt wird der seltene Besucher nur kurz „Albert“ oder auch „Albert Ross“ genannt – anderenorts sei aber auch „Molly“ üblich. „Dieser Name kommt von Molly Mauk, was so viel wie 'Plumpe Möwe' bedeutet, sagt Conradt. „Denn in der Luft sieht der große Vogel zwar sehr majestätisch aus, an Land bewegt er sich aber eher tapsig.“