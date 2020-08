Aero-Club Sylt in der Krise

Wegen der Corona-Pandemie fehlt dem Verein in Keitum Geld / Neues Konzept soll auch Sponsoren bringen

KEITUM | Licht und Schatten – das erleben die Mitglieder des Aero-Clubs Sylt nicht nur bei ihrem luftigen Hobby am Himmel zwischen Sonne und Wolken, sondern auch innerhalb des Vereins: Während sich die Gruppe auf der einen Seite über neue Mitglieder freut, ist die finanzielle Lage des Traditionsvereins angespannt. Mit einem neuen Konzept will der Verein jetzt um Mitglieder und Sponsoren werben.

Die Corona-Pandemie hat auch dem Aero-Club Sylt das Leben in diesem Jahr schwer gemacht. „Erst im Juni konnte die Saison beginnen“, berichtet Ausbilder Harry Nielsen. Dadurch seien auch finanzielle Einbußen entstanden – es durften keine Gäste mitfliegen. Umso mehr hofft der Verein, dass das Wetter bis zum Saisonende Anfang Oktober noch möglichst viele Starts zulässt.

Das in die Jahre gekommene Vereinsheim am Rande des Flughafens lastet ebenso auf dem Ausblick in die Zukunft des Clubs wie das Schulungsflugzeug: „Binnen 50 Jahren hat es rund 50 000 Starts absolviert, nun ist ein neues Modell überfällig“, betont Vorstandsmitglied Stefan Thoms. Jedoch: Mit etwa 130 000 Euro würde eine Neuanschaffung zu Buche schlagen.

Um der finanziellen Misere entgegenzusteuern, wollen der Vorsitzende Bernhard Nießing und seine Vorstandskollegen den Club neu aufstellen. „Es soll inhaltliche wie optische Neuerungen geben, mit denen wir die Sylter und Sylt-Gäste mehr auf uns aufmerksam machen“, sagt er. Dazu sollen mit verschiedenen Sylter Institutionen Gespräche geührt werden – eine erste Unterredung mit Flughafen-Geschäftsführer Peter Douven und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Flughafen-Gesellschaft, Kay Abeling, sei bereits sehr erfreulich verlaufen.

„Wir möchten auch Sylter außerhalb des Clubs einladen, unsere Zukunft mitzugestalten“, unterstreicht Nießing. Diese können sich unter der Rufnummer 04651-3504734, die auch Whats-App-Nachrichten annimmt, ebenso melden wie Sponsoren, die der Verein dringend benötigt. „Wir blicken dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft – zumal der Club 2028 sein hundertjähriges Bestehen feiern möchte.“

Erfreulicher ist die aktuelle Entwicklung im Mitgliederkreis: Mit den drei Jugendlichen Aaron Basham, Bosse Endres, Pan Hanke sowie dem erwachsenen Neumitglied Heiko Kislinger sind binnen kurzer Zeit gleich vier Segelflieger in spe hinzugekommen. Sie werden jetzt ihre Ausbildung machen– ebenso wie der 17-jährige Nicolas Umbreit, der just die theoretische Prüfung bestand.

Der 15-jährige Bosse bringt jede Menge Flugerfahrung mit – allerdings nur als Simulation am Computer-Bildschirm. Das will er jetzt ändern: „Ich hatte schon immer Interesse an den Flugzeugen, meine Mutter machte mich dann auf den Aero-Club aufmerksam.“

Ähnlich war es bei dem ein Jahre älteren Pan, den sein Vater animierte: „Ich habe Lust, nicht nur am Bildschirm, sondern mal richtig zu fliegen.“

Echte Flugerfahrung bringt indes Heiko Kislinger mit, der von Dessau nach Sylt übersiedelte. In Sachsen-Anhalt war der 46-Jährige bereits Mitglied in einem Segelflugverein. Nun freut sich der der Neu-Sylter auf luftige Höhen am Meer ebenso wie eine nette Gemeinschaft im Verein.

Interessierte Sylter können zu den Treffen des Aero-Clubs kommen: Jeden Dienstag ab 19 Uhr sowie bei sonnigem Wetter sonntags ab 11 Uhr. Die Zufahrt von der Kreisstraße zwischen Keitum und Munkmarsch ist kurz hinter der St.-Severin-Kirche linker Hand ausgeschildert.