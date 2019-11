Äpfel und Birnen

Avatar_shz von shz.de

29. November 2019, 13:07 Uhr

Die Definition von Wein hat erstmal nichts mit Trauben zu tun, zumindest nicht ausschließlich. Wein ist das Ergebnis vergorener Früchte. Das können zwar Trauben sein, aber auch anderes Obst kommt dafür in Frage. Ein Beispiel ist der Apfel, welcher in verschiedensten Varianten als vergorenes Getränk hergestellt wird. Vom Frankfurter Ebbelwoi bis hin zu hochwertigsten Boutique-Cidern aus Schweden und kanadischem Apfeleiswein sind dieser Getränkegruppe dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Sogar Apfelweinsommeliers gibt es mittlerweile.

Bei einem Aufenthalt in Göteborg letztes Wochenende habe ich mich etwas näher mit dem Thema beschäftigen können. Die Schweden sind eine der großen Cider-Nationen, der Schaumwein aus Äpfeln gehört hier genauso zur Landeskultur wie in England oder Frankreich. Von der Stilistik unterscheidet sich die skandinavische Variante allerdings etwas von ihren europäischen Mitstreitern. Die Schweden mögen es fruchtig und süß. So sind viele Cider nicht nur mit einem hohen Zuckergehalt in die Flasche gefüllt, sondern werden zusätzlich noch mit Aromen versetzt. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit findet man Produkte in den abenteuerlichsten Geschmacksrichtungen. Über Safran und Zimt bis zu Kaktusfeige ist alles dabei. Auch Cider aus Mango oder Himbeere stehen zum Verkauf.

Das muss man mögen. Auf jemanden wie mich, der gerne karge Rieslinge und trockenste Champagner trinkt, wirkt das ganze wie eine Zuckerüberdosis. Ich musste ordentlich suchen, um Cider zu finden, die ich als elegant beschreiben würde. Die machen dann aber wirklich Spaß, haben einen frischen Apfelgeschmack und eine feine Perlage. Fruktstereo heisst eine der Manufakturen, die ich wärmstens empfehlen kann. Was Karl und Mikael aus Malmö auf den Markt bringen, gehört für mich zu dem besten, was ich an Fruchtweinen trinken durfte. Kristallklare Apfel- und Birnenaromen mit einem Hauch Hefenoten und einem trockenen Säurespiel. Nach allen Maßstäben ein wirklich guter Wein. Nur eben nicht aus Trauben.

Auch hierzulande findet Cider immer mehr Fans, sowohl auf Trinker- als auch auf Produzentenseite. Junge Winzer, die neben Weinbergen auch Streuobstwiesen bearbeiten und daraus Schaumweine der Extraklasse machen. Daniel und Bianka Schmitt aus Rheinhessen oder Matthias Wörner aus Baden sind gute Beispiele dafür. Ihre Cider machen sie aus hochwertigen Bioäpfeln und Birnen. Sie sind tolle Begleiter zum Käsefondue oder Kasslerbraten, also auch für die kommende Winterzeit prima geeignet. Vielleicht sollte der Nikolaus mal darüber nachdenken, ne Buddel Cider in den Stiefel zu stecken. Natürlich nur bei erwachsenen Kindern.





Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent. Auch auf Sylt kann man ihn für Proben, Events oder Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com, Tel.: 0152-28759836