Abseits der Aufmerksamkeit: Die „Alte Post“

In unserer Serie „Abseits des Weges“ berichtet unser Autor Klaus Lorkowski über interessante Sylter Details

Avatar_shz von ago

06. Februar 2020, 16:47 Uhr

So manches auf Sylt findet wenig oder gar keine Beachtung, liegt es doch ein wenig versteckt von den bekannten und ausgetretenen Pfaden. Verlässt man sie und hält sich abseits des Weges, so stößt man unvermutet auf allerhand Sehenswertes. Man muss sich nur aufmachen und auf Entdeckungsreise gehen. Es lohnt sich.



Heute geht es zur „Alten Post“ in Westerlands Stepanstraße. Nanu, wird sich manch einer fragen: Dieses Gebäude soll abseits des Weges liegen? Es steht doch mitten in der Stadt. Das stimmt. Aber mal ehrlich: Liegt es nicht bei vielen Einheimischen und Gästen abseits von Aufmerksamkeit und allgemeiner Beachtung?

Einzig wegen seiner Funktionalität mag dieses Gebäude für die Bürger und Inselbesucher von Belang sein. Sie steuern die öffentliche Bücherei an, suchen Auskunft im Sylter Archiv, erwerben am Schalter des Fremdenverkehrsvereins (FVV) Karten für die begehrten Ortsführungen oder Veranstaltungen aller Art. Auch die Leitung der Volkshochschule residiert hier, ebenso die Sitzungsräume der politischen Parteien. Nicht zu vergessen die Sylter Kunstfreunde, die in regelmäßigem Abstand zu beachteten Ausstellungen einladen. Und natürlich die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG), die neben den Büroräumen der Sylter Unternehmer beinahe eine ganze Etage belegt. Sie alle schalten und walten zum Wohle der Insel unter einem Dach.

So weit, so gut. Heute soll unser Blick geschärft werden für die baulichen Besonderheiten. Mal ehrlich: Ist Ihnen der Kaiseradler hoch droben am Gebäude bekannt? Fällt jemanden überhaupt der ornamentale Schmuck in den Kreisornamenten auf? Und was ist mit den Blendnischen, die über dem Kaiseradler thronen? Oder gar mit dem Schmuckfries an der Hauptfassade? Der Backsteinbau an der Stephanstraße weist viele künstlerisch augenfällige Merkmale auf, die es lohnt, näher zu betrachten - und zu würdigen. Beim nächsten Marktbesuch, beim Besuch des bald wieder startenden Flohmarktes oder einfach so im Vorübergehen mag es fortan heißen: innehalten und genau hinschauen. Zu einem ersten Rundgang wird jetzt eingeladen.



Ein Anblick, der gut tut





Schon der Anblick der Hauptfassade tut dem Auge gut. Keine Grafitti-Schmierereien sind zu sehen. Das Rot der Steine beruhigt die Augen. Von der kleinen Treppe, die zum Rathauspark führt, fällt der Blick vorzüglich auf den sich in voller Länge und Größe ausbreitenden „städtischen Repräsentationsbau“. Der im norddeutschen Backsteinstil gehaltene Bau weist zwei Geschosse auf und ist klar und symetrisch gegliedert. Auch das mag gefallen. Die Obergiebel setzen architektonische Ausrufezeichen, zumal sie an ihren Rändern Verzierungen in längsseits laufenden Borten aus Backstein aufweisen. Es ist das Wesen dieses gebrannten Steines (daher sein Name), dass er sich, im Gegensatz zu manch anderen Gesteinsarten, als ungeeignet in der handwerklichen Bearbeitung für bauliche Dekorationen erweist. Dennoch sind mit ihm Zierformen möglich - wie hier leicht zu bemerken ist. Vor- oder Schrägsetzen der Steine kann der Verweilende ebenso beobachten wie das Darstellen von aus der Wand hervortretenden Pilastern (Halbsäulen) an der Rückseite des Hauses. Alle diese Elemente schmücken eine Fassade, verleihen ihr ein Profil.

Sind wir nun bei unserem kleinen Rundgang an der rückseitigen Gebäudefront angelang, zieht der Kaiseradler (1892) inmitten eines kleinen Treppengiebels den Blick sofort auf sich. Drei Blendnischen sowie vier Kreisornamente gesellen sich ihm zu. Sie alle dienen der Wandgliederung, rufen mehr Räumlichkeit hervor und schmücken die (Rück-)Front.



Die Kaiserliche Reichspost





Der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 führte zu einem Anschluss der Herzogtümer Schleswig und Holstein (wobei Holstein von jeher dem Deutschen Bund angehörte) an den Preußischen Staat. Es galt, Gebäude staatlicher Administration und Repräsentanz auch (und gerade) in diesen neuen Provinzen als „architektonisches Mittel von Herrschaftsanspruch“ zu installieren. Der für Preußen und seine Verbündeten siegreiche Deutsch-Französische Krieg (1871) bedingte einen immensen Zustrom an Kapitel - Preußen war keineswegs zimperlich, von den Franzosen nicht unbeträchtliche Reparationszahlungen zu verlangen. Ein Bauboom (nicht nur in Berlin) setzte ein. Wen wundert es, dass gerade in den 80er- und 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts Schul-, Gerichts-, Post- oder Landratsgebäude im Norden wie Pilze aus dem Boden schossen. In der Regel, da preußische Sparsamkeit und Genügsamnkeit oberstes baulisches Gebot waren, durchweg zweckmäßig und funktionell von den staatlichen Baumeistern geplant. Von Tondern bis in den Süden unseres Bundeslands weisen davon bis auf den heutigen Tag die vom Kreig verschonten öffentlichen Bauten so manche preußische Architektur- Handschrift auf. In dem schmucken Ort Mögeltondern sind bis auf den heutigen Tag auch noch Kanaldeckel einer längst nicht mehr existierenden Fabrik aus Mannheim/Ludwigshafen auszumachen.

Der Sylter Hotelier Adam Hast baute 1892 das spätere Westerländer Postgebäude, das die Kaiserliche Reichspost 1896 erwarb. 1904 wurd es an seiner Nordseite für das Fernmeldewesen erweitert. Eine fest installierte Poststelle, die so genannte Dänische Postexpedition, gab es auf Sylt 1854 lediglich in Keitum, dem ehemaligen Hauptort der Insel. Dreimal wöchentlich wurde damals über Hoyer und Tondern die Post expediert. Mit der aufkommenden Bedeutung Westerlands (Bevölkerungswachstum, Stadtrechte, Feremdenverkehr) siedelte die Poststelle 1867 von der Wattenmeerseite in den Westteil der Insel.



Wolfgang Joop mag Westerländer Charme





Nach dem Neubau der Post in der Kjeirstraße erwarb die Stadt Westerland das historische Gebäude, um es zugunsten eines Parkhauses mitten in der Innenstadt abzureißen. Bürgerproteste und -initativen verhinderten es. Seitdem grüßt die „Alte Post“ Markt- und Flohmarktbesucher, eilige Passanten oder flanierende Inselbesucher gleichermaßen.

In einem Gespräch mit dem Modemacher Wolfgang Joop anlässlich eines seiner vielen Sylt-Besuche bekundete er unverblümt seine Sympathien für Westerland. Auf meine Nachfrage wurde er deutlicher. „Westerland ist ein Ort, der mir gefällt. Er hat den Charme der 50er und 60er Jahre!“ Ob er dabei auch an unser hier vorgestelltes Gebäude gedacht hat? Gut möglich.