Letzter Saison-Auftritt auf Sylt : Abschiedskonzert der Holiday Party Band

Tausende Menschen lauschten in den vergangenen Monaten ihrer Musik vor der Musikmuschel.

18. Oktober 2018, 16:43 Uhr

Fast ein halbes Jahr lang sorgte sie in der Westerländer Musikmuschel für eine frische Brise – nun geht die musikalische Saison für die „Holiday Party Band“ zu Ende: Am Sonntag, 21. Oktober, wird die Formation das letzte Konzert dieses Jahres bestreiten. Seit Mai hat die Band, die in diesem Jahr ihr Westerland-Debüt feierte, bei mehr als 250 Auftritten in der Musikmuschel tausende Zuhörer mit bunten Melodien unterhalten. Noch einmal werden die fünf internationalen Musiker mit ihrer charismatischen Sängerin Krisztina die beliebtesten Titel präsentieren: Die Zuhörer dürfen sich auf Pop- und Unterhaltungsmusik der 80er und 90er Jahre freuen – mit bekannten Hits von Ireen Sheer bis hin zu Matthias Reim. Und natürlich darf dazu auch getanzt werden. Das Konzert beginnt um 15 Uhr in der Musikmuschel (bei schlechtem Wetter im Alten Kursaal Westerland), der Eintritt mit Gästekarte ist frei.