Wohnungsbau auf Sylt : Abriss statt Sanierung

Innerstädtisches Wohnquartier in Westerland wird völlig neu geplant.

von Pierre Boom

04. Juli 2019, 16:06 Uhr

Westerland | Der so genannte Ledigenblock und auch die 13 Mehrfamilienhäuser in der Wohnsiedlung Ost links und rechts der Straße Westhedig sollen im Zuge der geplanten Neuausrichtung des Wohnquartiers nicht saniert, sondern abgerissen werden. Dies teilt KLM-Chef Marcus Kopplin bezugnehmend auf unseren Artikel „500 neue Wohnungen für Sylter“ vom 29. Juni mit.

Die in den 1960er Jahren von dem Gewerkschaftsbauunternehmen „Neue Heimat“ errichteten Gebäude seien mittlerweile in einem solch maroden Zustand, dass eine Sanierung nur mit einem unvertretbar hohen finanziellen Aufwand umsetzbar wäre, erklärt der Betriebsleiter des Kommunalen Liegenschafts-Managements.

Das sehr zentral gelegene Quartier Wohnsiedlung Ost ist derzeit mit 136 überwiegend kleinen Wohnungen bebaut. Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei zirka 43 Quadratmetern in den Mehrfamilienhäusern (78 Wohneinheiten) und bei den 58 Einheiten im Ledigenblock sogar bei nur 28 Quadratmetern Wohnfläche. Außerdem sind dort Pkw-Stellplätze lediglich in untergeordneter Zahl vorhanden, was sich laut KLM aktuell jedoch nicht auffällig negativ auf die Parksituation an diesem „Mikrostandort“ auswirken würde. Besonders geeignet erscheint auch für eine zukünftige Bebauung die verkehrsgünstige Lage für Personen, die aus Kostengründen oder auch anderen Motiven auf die Nutzung eines eigenen Pkw verzichten möchten.