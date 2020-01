Abreisestau beschäftigt Umwelt- und Verkehrsausschuss

Avatar_shz von shz.de

07. Januar 2020, 18:00 Uhr

Westerland | Zum Jahreswechsel verschlägt es in jedem Jahr viele Gäste nach Sylt und ein großer Teil reist mit einem eigenen Auto oder Wohnmobil an. Hat das neue Jahr begonnen, fahren die meisten Gäste am ersten Wochenende wieder nach Hause. So auch vergangene Woche: Stundenlang waren die Straßen im Innenstadtbereich in Richtung Autoverladung verstopft, alle Ampeln ausgeschaltet und wer Vorfahrt hatte, dabei waren sich die Autofahrer oft nicht so ganz einig. Darunter litten auch die Taxifahrer: „Von acht bis 14 Uhr gab es kein Durchkommen“, berichtet Michael Sander vom Taxiunternehmen „Miet Micha“. Er habe zwar vom Bahnhof wegfahren können, „aber wenn ich Gäste vom Hotel zum Bahnhof fahren musste, musste ich die verrücktesten Umwege fahren. Ich frage mich, warum die Polizei erst ab 14 Uhr den Verkehr umgeleitet hat.“

Dieselbe Frage stellte Gemeindevertreter Holger Weirup in der vergangenen Sitzung des Umwelt-, Küstenschutz- und Verkehrsausschusses am Montag, 6. Januar. Bürgermeister Nikolas Häckel bestätigte, dass es eine grundsätzliche Abmachung mit der Polizei gibt, den Verkehr im Innenstadtbereich in Richtung Süden zu lenken: „Die Gemeinde hat auf Holger Weirups Anruf am Abreisewochenende umgehend reagiert und die Polizei an die Vereinbarung erinnert.“ Danach sei zwar abgesperrt worden, dennoch sei die Situation nicht ideal gelaufen, gab Häckel zu. „Der kleine Trift war zeitweise offen und alle Ampeln im gesamten Innenstadtgebiet einfach abgeschaltet – hierfür gibt es anderslautende Regelungen.“ Die Pressestelle der Polizei stand bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme leider nicht zur Verfügung. Weirup blickte indes nach vorn und forderte eine bessere Planung der Abreisewellen: „Jeder der anreist, fährt auch irgendwann wieder nach Hause. Vielleicht kann beim nächsten Mal direkt am Morgen der Verkehr geleitet werden und nicht erst um elf Uhr, wenn jemand anruft.“