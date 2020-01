Abgabetermin rückt näher

Avatar_shz von shz.de

27. Januar 2020, 16:10 Uhr

Sylt | „Naturschutz auf Sylt“ lautete das Thema des Jugendpreises, den das C. P. Hansen-Kuratorium der Sylter Gemeinden den Sylter Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr angetragen hatte. Nun rückt der Abgabetermin für die Arbeiten näher. Noch bis Ende Januar können die Arbeiten bei Maren Jessen abgegeben werden. Die Vorsitzende des Kuratoriums steht telefonisch unter 0171-7481123 zur Verfügung, um Termine zu vereinbaren, an denen die Arbeiten bei ihr im Fröddenwai 29 in Tinnum abgegeben werden können. „Das Kuratorium freut sich bereits, die Arbeiten zu sichten und zu prämieren“, so Jessen. Die Preisverleihung findet am 27. März um 15 Uhr im Kaamp Hüs in Kampen statt.