Abflauende Wuschigkeiten

Avatar_shz von sr

27. März 2020, 10:29 Uhr

Der Rechtsgelehrte Thomas Fischer hat sich im Spiegel mit dem Adjektiv „triftig“ auseinandergesetzt. In Bayern ist das Verlassen der Wohnung zur Zeit ja nur „beim Vorliegen triftiger Gründe“ erlaubt.

Dazu gehört nach seiner Einschätzung die „Teilnahme an einer psychotherapeutischen Sitzung zur Behandlung einer Depression“. Eher „nicht triftig“ ist nach Bewertung des Ex-Bundesrichters Fischer dagegen „die Durchführung einer Nackenmassage wegen Verspannungen im Homeoffice“.

Auch nicht erforderlich wäre „die Beratung einer Geigenschülerin wegen leichter Tendenzen zur Prokrastination“. Wegen solcher Sätze wird Thomas Fischer von seinen Fans verehrt.

Nachtrag: Was der letzte Satz mit der Geigenschülerin bedeutet? Ist doch klar: Die Oberschicht-Göre ist zu faul zum fiedeln. Sie hängt statt dessen ständig auf Instagram rum und verabredet sich mit Jungs, die nicht aufs altsprachliche Gymnasium gehen.

Ein paar Seiten weiter entdecken wir in dem Hamburger Nachrichtenmagazin endlich auch mal einen Hoffnungsschimmer! Die Chancen, sich beim Radfahren „etwas einzufangen, lägen bei Null. Jeder Handgriff im ÖPNV „berge ein grundsätzliches Risiko“, da die Erreger auf solchen Oberflächen bis zu neun Tagen überleben können. Noch besser: Durch das Radfahren schützt man auch andere, da man nicht an Handgriffen herumfummelt. Und: Man trainiert die eigene Lungenmuskulatur und gehört dadurch bald keiner Risiko-Gruppe mehr an.

Wichtig: Beim Radfahren bitte unbedingt Helm aufsetzen. Sonst landet man schnell in der Chirurgie. Das ist die andere Abteilung.

Um nun endlich faktenbasiert einschätzen zu können, ob es in neun Monaten zu einem Baby-Boom kommen wird, hat der shz den Flensburger Psychotherapeuten Dr. Frank Helmig interviewt. Die Historie sagt ja, dass wenn an einem Ende der Statistik die Menschen wegsterben, am anderen Ende tüchtig nachgezeugt wird.

Da die Menschen zur Zeit in ihren Wohnhöhlen alle dicht aufeinander hocken, dazu noch der Frühling das Gemüt zwickt und im Flensburger Erotikhandel die Regale leergekauft werden, besteht also Hoffnung.

Aber Dr. Frank Helmig befürchtet auch, dass die Paare nach der abflauenden Wuschigkeit irgendwann voneinander genervt sind. Die dann anschwellende Zahl der Trennungen wird in neun Monaten womöglich die Zahl der frischen Babys überschreiten. Na gut, da wird Berlin wohl mal wieder einen Rettungsschirm aufspannen müssen.