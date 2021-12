In Keitum auf Sylt : Zwischen den Jahren: St. Severin lädt jeden Abend um 18 Uhr zur Andacht ein

Für Urlauber und Insulaner: Wer zum Jahreswechsel zur Ruhe und Besinnung kommen möchte, sollte das Angebot der Kirche in Keitum nutzen. Es findet jeden Tag statt – bis einschließlich 5. Januar 2022.

Keitum | Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Keitum lädt in der Zeit zwischen den Jahren bis einschließlich 5. Januar 2022 an jedem Abend um 18 Uhr zu einer feierlichen Andacht in die festlich geschmückte Kirche St. Severin. Liturgin ist Pastorin Susanne Zingel, musikalisch wird die Andacht gestaltet von Alexander Ivanov an der Orgel und dem Counterten...

